Развлекательный маркетплейс PartyStore

PartyStore https://partystore.games/ – развлекательный маркетплейс, который нравится многим. Подобные развлечения появились относительно недавно и за короткий промежуток времени стали очень востребованными. И если хочется провести время не только весело, но и познавательно, то обязательно стоит обратить внимание на подобное развлечение. Подобрать игру можно для семейных посиделок, проведение корпоратива с коллегами и друзьями.

Развлечения построены уникальным образом и в процессе игры абсолютно все участники могут взаимодействовать друг с другом и искать ответы на поставленные вопросы совместно.

Найти ответы на вопросы можно разными способами. Кто-то решает логические задачи, кто-то разделяет задачи между участниками, а кто-то делает упор на смекалку. Совершенно не важно, какой подход будет применен, главное, чтобы получилось добиться нужного результата.

За правильные ответы участники получают баллы. Если был дан неправильный ответ, то балл не засчитывается. Поиск ответа не должен затягиваться. Уложиться стоит в 25-ть секунд и если ответа не прозвучит, то команда не получит баллы.

Для того, чтобы было интересно играть, нужно собрать команду единомышленников. Каждый участник должен принимать активное участие в игре и выдвигать свои варианты. Если играть хотят больше 10-ти человек, то нужно разделиться на команды по 5-ть человек и тогда будет намного интереснее.

Для того, чтобы начать игру, нужно иметь под рукой компьютер и интернет, который хорошо работает.

Игры, которые представлены в ассортименте, действительно интересные, и каждый желающий сможет подобрать вариант, который на 100% будет соответствовать всем заявленным требованиям. Совершенно не важно, сколько человеку лет и в какой сфере он работает. Все игроки найдут развлечение по душе. Играть можно даже с детьми, потому что в каталоге есть и детские игры.

Вопросы бывают не только текстовые, но и содержать картинку, музыкальную подборку и даже небольшое видео. Если открыть блиц-формат, то играть придется по времени и искать ответы на вопросы быстро.

Перед началом игры каждый игрок получает специальный бланк. На официальном сайте эти бланки можно скачать, а потом распечатать и раздать игрокам. Если бланки не получилось приготовить, то можно использовать простые листы бумаги.

Что касается продолжительности, то и тут есть из чего выбрать. К примеру, начать знакомство с играми можно с мини-игр, которые длятся не больше 15-ти минут. Есть также классический формат игр и если выбрать такой формат, то стоит быть готовым к тому, что игра продлится примерно 50-т минут. Если играть решила большая компания, то стоит обратить внимание на формат XXL. Такой формат идеально подходит для тимбилдинга. Игры такого формата длятся практически 80-т минут.