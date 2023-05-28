Стильно и функционально: как носить модную сумку на поясе с разными нарядами – идеи образов

Сумка на поясе – это стильно и функционально. Она позволяет освободить руки и держать все важные предметы ближе к себе. Однако не все женщины знают, с какой одеждой можно сочетать этот аксессуар. В статье мы расскажем, как носить модную сумку на поясе с разными нарядами этим летом.

С узким платьем

Летом 2023 года в моду войдут узкие платья в форме трубочки. Они эффектно подчеркивают женскую фигуру. Сочетайте с этой одеждой кожаную сумку на поясе. Это позволит вам сделать акцент на талии. Туфли на каблуках прекрасно впишутся в этот элегантный стиль.

Если вы сочетаете сумку с платьем-трубочкой, то носите ее только на талии, а не на бедрах или груди. Это нарушит пропорции вашего силуэта и будет выглядеть небрежно.

Со струящимся платьем

Струящееся платье можно скомбинировать с более повседневной сумкой и общей сдержанной эстетикой. Сочетайте наряд с кроссовками. Выбирайте поясную сумку крупного размера.

В сочетании со струящимся платьем вы можете носить поясную сумку в руках или на плече. Если вы наденете ее на пояс или бедра, то это испортит свободный силуэт.

Чтобы сделать свой стиль более ярким, выбирайте платье красочной расцветки. Дополните образ крупными солнцезащитными очками и интересными украшениями.

С мини-юбкой

Если вы стремитесь к модному и современному образу, то сочетайте поясную сумку с мини-юбкой. Наденьте объемный топ на пуговицах или толстовку. Сумка на поясе подчеркнет талию и объемность силуэта.

Выбирайте сумку из качественной кожи, чтобы ваш образ выглядел стильно. В зависимости от желаемой эстетики дополните свой наряд босоножками на ремешках или кроссовками, а также массивными украшениями.

С блейзером

Сумки на поясе и блейзер – универсальная пара. Она сочетается с разными вещами. Если вы выбираете строгие и облегающие блейзеры, то носите сумку на груди. В качестве низа используйте укороченные вещи, например, мини-юбку или шорты. Дополните образ туфлями-лодочками с острым носом или кроссовками.

Если вы носите блейзер оверсайз, то держите сумочку под пиджаком на груди. Это придаст образу менее традиционный вид. Таким образом сумка не будет нарушать строгость пиджака, но будет выглядывать из-под него.

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С брючным костюмом

Чтобы брючный костюм выглядел менее строго, повесьте сумку на пояс вокруг талии. Это сделает ваш образ более мягким и женственным.

Если ваш костюм яркий, то выбирайте сумку дополняющего цвета или с интересным рисунком. Для нейтральной одежды выбирайте более красочный аксессуар. Дополните образ кроссовками или туфлями.

В качестве яркой детали

Яркую сумочку можно сочетать с нейтральным нарядом. Она станет акцентной деталью вашего образа. Убедитесь, что этот аксессуар гармонирует по цвету с другими присутствующими оттенками.

Для начала выберите монохромную основу, будь то платье или джинсы с рубашкой. Затем подберите аксессуары в соответствии с атмосферой, которую вы хотите создать. Сапоги или туфли-лодочки придадут элегантности, а кроссовки или кожаные шлепанцы станут хорошим выбором для повседневного стиля.

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Для подчеркивания талии

Если вы носите одежду оверсайз, то используйте поясную сумку, чтобы подчеркнуть талию и создать сбалансированные пропорции. Выбирайте крупный аксессуар. Маленькая сумка будет теряться среди просторного наряда и не создаст желаемого эффекта.

Чтобы еще больше сбалансировать пропорции, выбирайте крупные солнцезащитные очки и смелую обувь в спортивном стиле.

Микросумка

Поясные микросумки обладают особой привлекательностью. Это изящный аксессуар, который добавит больше шарма в ваш образ. Носите сумку на талии или бедрах. Это придаст вашему наряду непринужденный и современный вид.

Миниатюрная поясная сумка больше всего подходит для повседневного образа. Вы можете ее сочетать с просторными брюками. Это создаст привлекательный контраст.

Выбирайте сумки из кожи классических оттенков, например, черного или коричневого. Такой аксессуар сочетается с разными оттенками одежды. Если вы хотите добавить больше красок в свой образ, то наденьте яркий топ или необычный головной убор.

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Дополните наряд смелой и модной обувью, например, ботинками на платформе или массивными кроссовками. Завершите свой образ эффектными крупными серьгами.

С майкой и джинсами

Сочетайте сумку на поясе с вашими любимыми джинсами. Вы можете выбрать любую модель брюк из денима – от просторных и мешковатых до узких скинни. В качестве топа используйте простую и лаконичную футболку или майку белого цвета. У вас получится отличная основа для создания разных образов.

Носите сумку поперек груди или через плечо. Подчеркните талию с помощью кожаного ремня.

Выбирайте поясную сумку, которая подходит по цвету к другим деталям вашего образа. Чтобы создать минималистичный стиль, выбирайте изящные и неброские украшения. В качестве обуви подойдут туфли или ботинки. В прохладную погоду вы можете дополнить свой наряд курткой из кожи. Ее следует подбирать под тон обуви или сумки.

Заключение

Поясная сумка – стильный и красивый аксессуар. Она гармонично сочетается со многими летними нарядами.