 

Наташа Королева опробовала рецепт: королевский самогон

28.05.2023, 21:55, Новости дня
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Все началось с того, что друзья на один из праздников подарили
звезде самогонный аппарат. Без дела этот презент долго не простоял. Без задней
мысли Наташа Королева научилась гнать самогон, напоила Тарзана и предложила фанатам
взглянуть на ее рецепт, хотя такая выпивка может угробить здоровье.

Из чего делают опасный напиток:

1. Вода,

2. Сахар,

3. Старое варенье из ягод,

4. Сухие дрожжи.

Кроме того, в арсенале Наташи Королевой специальный
бочок с крышкой и колбой сверху, мужская рука, венчик, миска и, само собой,
самогонный аппарат.

Пошаговый рецепт

Шаг первый. В бочок наливается вода и высыпается сахар. “Мы
ставим брашку. На 30 литров воды 7 кг сахара”, — объяснила знаменитость.

Шаг второй. Берется смесь разного варенья, чтобы хватило
примерно на трехлитровую банку. Наташа Королева использует черную смородину и
малину, но это вариативно. Варенье также погружают в бочок и помешивают.

Шаг третий. В миску с теплой водой около 20 градусов
потихонечку насыпают 200 граммов дрожжей и помогают им раствориться при помощи
венчика.

Шаг четвертый. Перед погружением дрожжей в бочок сначала усердно
перемешивают его содержимое мужской рукой. Наташа Королева просит помочь некого
Юру с “рукой-мешалкой”.

Шаг пятый. Дрожжевую жидкость выливают бочок, снова все
хорошенько размешивают и закупоривают крышкой.

Шаг шестой. В колбу на крышке наливают чистую воду, чтобы не
было запаха. Закрытый бочок ставят в теплое место на 10 дней.

Шаг седьмой. Гонят самогон с помощью аппарата. Наташа
Королева дошла до планки в 60-70 градусов. Пить настолько крепкий напиток —
значит совсем себя не беречь и даже рисковать жизнью.

По цвету — как слеза, а пахнет ягодами, отмечает певица.
Самогон ее муж Тарзан закусил картофелем. Наташа Королева впервые попробовала
гнать самогон, поэтому могла допустить ошибку в рецепте.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему
здоровью.


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