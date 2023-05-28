 

Из дома Тины Тернер в Швейцарии сделают музей

28.05.2023, 21:34, Разное
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Певица Тина Тернер будет почетно отмечена в Швейцарии и США, где ей посвящены музеи и памятники. В городе Штефа, Швейцария, находится имение, принадлежавшее певице и ее мужу Ирвину Баху. Здесь, в 2021 году, они купили особняк с бассейном, прудом и пристанью. Интересно, что рядом с этим районом живет известный теннисист Роджер Федерер.

В память о Тине Тернер также планируется создать комплекс в ее родном городе Браунсвилл, штат Теннесси, США. Мэр города, Билл Роулз-младший, выразил намерение установить памятник певице в парке, расположенном недалеко от ее школы. Он отметил, что Тина является вдохновением для всего мира и показала жителям Браунсвилла, что их история зависит только от них самих.

В последнее время Тина Тернер проживала неподалеку от Цюриха в другом доме.


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