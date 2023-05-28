 

Zа Vойну: На ирано-афганской границе

28.05.2023, 21:30, Разное
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Относительно очередных пограничных столкновений на границе Ирана и Афганистана. Несколько важных для понимания вещей.

1. Пограничные инциденты на границе там происходят периодически еще со времен оккупации Афганистана американскими оккупантами. Что не мешало иранцам поставлять оружие талибам для убийства американцев. В частности, именно с территории под контролем талибов была запущена иранская ракета поразившая воздушный командный пункт ЦРУ в 2020-м году. В текущей итерации конфликт формально связан с неразрешенными спорами вокруг водоснабжения приграничных районов.

2. Важное значение имеет контроль (в том числе и негласный) над пограничными КПП – годовой оборот таких КПП может составлять более 1 млрд. долларов в год – поэтому в конфликтах вокруг КПП есть помимо государственных, еще и коммерческие и криминальные интересы с обеих сторон.

3. Фракции Талибана в провинции Гильменд, стремятся увеличить свою автономию от правительства в Кабуле. Как уже ранее не раз указывалось, Талибан внутри очень неоднороден – это не монолитная структура, в нем много больших и малых фракций – от умеренных до упоротых.

4. Гильменд является одной из лидирующих провинций по выращиванию сырья для производства героина. В первой половине 10х годов в Гильменде производили чуть менее половины всего опиумного мака в мире.

5. Есть немало заинтересованных игроков, которые хотели бы разрушить курс на международную легитимизацию правительства в Кабуле и снижение производства героина в Афганистане. Затягивание конфликта на границе с Ираном затруднит для талибов достижение их стратегических целей в отношениях с Китаем и Россией.

6. Поэтому, наиболее вероятный сценарий – после периода обострения, центральное правительство в Кабуле будет давить на тормоза. Никакую войну Кабул пока не объявлял, представитель одной из фракций пока что просто рутинно грозит джихадом, если его вообще начнут – сам он не имеет возможности объявить джихад.

Объективно, ни Талибан, ни Иран, никакой серьезной выгоды в этом конфликте извлечь не смогут. Такой конфликт выгоден США, Израилю, Саудовской Аравии и производителям героина в провинции Гильменд.

Источник: Colonel Cassad


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