Мнение: Почему сетевые игры — не продолжение одиночных

Скандал в благородном семействе. Разработчики «Тундры», одной из главных игр про танковые сражения, вздёрнули цены высоко вверх, из-за чего игроки начали истошно кричать, ломая клавиатуры о колено. Поднялся форменный бунт: ограбленные танкисты оставили 100 тысяч гневных отзывов на Стиме, а некоторые даже решили эмигрировать к основному конкуренту, в «Мир танков».

Разработчики сначала увещевали игроков отповедями в духе «вы нам мало платите», потом сменили тон на примирительный, потом осознали вину и дошли почти до извинений. Не исключено, что обновление в итоге даже откатят обратно, так как деньги деньгами, а терять клиентов и репутацию совершенно не хочется.

Цитирую Антона Волкова, легендарного разработчика из Перми (ссылка):

…Самое обидное, что игра-то сделана отлично — это действительно достойный продукт и с точки зрения игрового процесса и технически. Команда Gaijin это “старая школа” русского (правда уже венгерского) игростроя — там умеют делать и массовый мультиплеер и кросс-платформу, и движок у них свой — самописный…

…Любить надо свою игру и своих игроков! Тогда и метрики вырастут совершенно естественным путём, и аудитория будет расти органически, и денег больше будет заработано.

В итоге, игра переживёт эту ситуацию. Аудитория снизится, но не фатально. Однако, доверие уже нарушено и никогда не будет прежним — это то, что короткомыслящие аналитики никак не могут учесть в своих эксель-табличках…

Если желаете погрузиться в атмосферу веселья чуть глубже, вот видео от iXBT.games. Осторожно — в видео есть грубые слова и фривольные аналогии (ссылка):

Пожалуй, вся эта история с жадными разработчиками Тундры — отличный повод поговорить на тему умерщвления знаменитых серий одиночных игр.

С точки зрения корпоративных хлыщей в дорогих костюмах, сетевые игры от одиночных отличаются только тем, что из сетевых игр можно выдоить больше денег. Одиночную игру один раз продал, и всё. А сетевую игру раздал бесплатно, на широкую аудиторию, и стрижёшь купоны долгие годы. Если даже небольшая часть игроков будет донатить в среднем по 20 долларов в месяц (я не знаю точных цифр, пишу навскидку), получится гораздо прибыльнее, чем от разовой продажи игры.

Поэтому многие компании говорят: вот мы получили контроль над заслуженной серией игр, которая существует уже 25 лет. «Звёздный Тролль 6» стал классикой жанра, теперь игроки ждут от нас «Звёздного Тролля 7». Давайте-ка сделаем вместо него «Звёздный Тролль Онлайн». Пипл схавает, а мы заработаем втрое больше.

Так было, например, с серией Элдер Скроллс, когда после Скайрима (Элдер Скроллс 5) выпустили не Элдер Скроллс 6, а Элдер Скроллс Онлайн. Так было с ГТА, когда после выхода ГТА 5 разработчики заявили, что вместо ГТА 6 они лучше сосредоточатся на онлайне. Серия Фоллаут, ставшая для многих путеводной звездой в мире компьютерных игр, закончилась на печально известном многопользовательском Фоллаут 76.

С точки зрения рентабельности, пожалуй, оно и правильно. Однако меня огорчает тот факт, что онлайн-игры нам пытаются продать как продолжение однопользовательских, хотя это два принципиально разных жанра — вот как бумажные книги Толкиена и выезд на полигон.

Представьте, вы сидите в уютном кресле и читаете «Властелин Колец». Прочли два тома, допустим. И тут вам говорят: «знаете, а мы решили сделать третью часть в виде ролёвки. Мастерите меч из пылесосной трубы, накидывайте на плечи занавеску и садитесь на электричку до станции Пьяные Зады, там мы третью часть развернём».

Лично я ничего не имею против ролевиков. И я даже признаю за авторами книг право делать продолжения в любом формате, который не нарушает закон. Но ролёвка в лесу под Петербургом — это не продолжение книги. И даже если вечером кто-нибудь зачитает перед костром 10 страниц новой сюжетной ветки, это всё равно будет не книга, а другие впечатления — которые, может быть, любителю книг даром не нужны.

Одиночная компьютерная игра, условные Фоллаут 2 или Скайрим, это неспешное следование сюжету, в котором игрок является центральной фигурой. Это хорошо оформленный мир, в который можно погрузиться с головой, получив неспешное интеллектуальное удовольствие от исследования, строительства, путешествий или выполнения квестов.

Онлайн-игра — это прежде всего социализация, погружение в обезьянье тисканье с другими людьми. Это вечная суета, буйные окна чатов и толпы озабоченных фриков. Ролевая атмосфера задаётся высокими эльфами в дорогих сиреневых трусах поверх тоги и эльфийскими именами в духе «МаМиН ВзЛоМщИк» или «14_гтлр_88». Вместо положения Избранного, спасающего мир, мы оказываемся в униженной позиции новичка, которому надо потратить кучу денег и сотни часов, прежде чем он сможет на равных драться с игроками 80-го уровня: вот теми самыми, никнеймы которых я указал выше. Наконец, обязательной составляющей онлайн-игр является система статуса, альтернативная системе статуса из реального мира. Если в реальном мире условный Гоша может быть слесарем высшего разряда, который ездит на мерседесе за 2 миллиона рублей, то в онлайн-игре он может аналогичным образом опереться на свой высокий уровень или на хорошо прокачанный премиальный танк.

Таким образом, лобовая замена одиночной игры на сетевую так же нелепа, как замена хорошего ужина на гамбургер с колой, замена партии в шахматы на партию в очко, как замена похода в театр на поход в стриптиз-клуб. Проще говоря, это вообще не замена — это разные виды досуга, которые смешивают воедино только из-за бедности нашего языка. Для театра и стриптиз-клуба у нас есть разные термины, и это правильно. А вот Скайрим и Элдер Скроллс Онлайн мы называем одним словом — «компьютерная игра». Это даёт разработчикам возможность заявить, будто онлайн игра является продолжением одиночной, что совершенно не так. Многопользовательская игра — совершенно другой жанр. Этот жанр не обязательно хуже, он просто другой, и потому любители одиночных игр, такие как я, воспринимают перевод старых серий в онлайн с некоторой грустью. Перевод того же ГТА в онлайн будет для меня означать похороны отличной серии игр, которые мне нравились, и запуск совершенно новой игры, в которую я играть не буду, так как предпочитаю другой поджанр сетевых игр.

Впрочем, плакать по одиночным играм категорически рано. Вот тут пишут, что ГТА 6 выйдет в следующем году (ссылка). Судя по деталям утечек, нас всё же ждёт и полноценная одиночная история — хотя, вероятно, и отравленная повесточкой. Неверная Беседа, изувечив серию Элдер Скроллс, запускает новую серию, Старфилд. А если мы спустимся на уровень ниже, мы обнаружим огромное количество менее крупных студий, которые увлечённо работают над одиночными проектами, даже не пытаясь испортить их инъекциями суетливого мультиплеера.

Средний возраст игрока растёт, мы становимся умнее, богаче и искушённее. Пусть корпорации «тырят мелочь по карманам школьников», пользуясь слепотой законодателей, рано или поздно им этот канал грабежа закроют. Опытные же игроки продолжат голосовать рублём, долларом и юанем за одиночные игры, которые, несмотря на ворчание журналистов, становятся от года к году всё более совершенными.