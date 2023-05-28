 

Стильная сеточка. Актуальный тренд летней обуви

28.05.2023, 20:45, Разное
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Если вы живете в солнечном регионе, где крайне редко бывают дожди и сырая погода в целом, новый обувной тренд придется вам по душе – сеточка. Стилисты всего мира одномоментно обратили на новый дизайн внимание, потому что такая обувь станет настоящим спасением в жаркие летние дни, когда хочется максимальной свободы.

Мода на сетку

Обувь в виде сеточки на плоской подошве идеально подойдет любителям совершать неспешный моцион в жаркую летнюю погоду.

Ходить в такой обуви быстрым шагом довольно неудобно, нужно выбирать чистые дороги без песка, камней и мусора, чтобы ненароком не загрести в балетки. Пострадает в первую очередь ваш педикюр и кожа. Но гулять в такой обуви – одно удовольствие: не жарко, хорошо видно красивый педикюр.

Только лучше держаться от воды подальше.

Балетки подходят любому летнему наряду, платьям, брюкам, комбинезонам, даже джинсам. Но, естественно, офисному дресс-коду, который требует закрытой, непрозрачной обуви, такая обувь не подходит.

Обувь из сеточки изысканна и легка, и обязательно должна быть в вашем обувном гардеробе, потому что такие тренды, однажды ворвались в наши сердца, не покидают их несколько сезонов подряд. Минимальный план – одна черная пара. План максимум – две пары ахроматических цветов. Остальное по желанию и возможностям.


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