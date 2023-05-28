Овнам придется попрощаться с прошлым: Таро-прогноз на последнюю неделю мая

Согласно аркану «Королева Пентаклей», неделя с 29 мая по 4 июня обещает стать временем, когда крайне важно выпустить на волю свое внутреннее «я», а также взять на себя ответственность за происходящие события (как позитивные, так и негативные). Любая инициатива, которая будет проявлена в конце весны или в начале лета 2023 года, принесет отличные перспективы. Здоровый эгоизм также сыграет на руку, особенно в финансовых вопросах. Более подробный Таро-прогноз для своего знака зодиака читайте далее.

Овен

Аркан «Мир» сулит Овнам скорое решение разногласий, а также указывает на время счастья и безмятежности. Любые трудности представители огненной стихии разрешат без проблем, а загаданные желания обещают скоро осуществиться.

Не стоит пугаться карты «Смерть» в раскладе, ведь она лишь призывает людей распрощаться с прошлым и приготовиться к времени перемен. Бояться неизвестности нет смысла, ведь звезды укажут вам путь к светлому будущему.

«Суд» обещает Овну благоприятные новости, благодаря которым он сможет восстановить репутацию в обществе. Главное – не медлите с принятием ответственных решений.

Телец

Картой, призывающей к временному уединению, для Тельца стал «Отшельник». Отвлекитесь от мирской суеты, чтобы упорядочить свои дела и внести коррективы в дальнейшие планы.

Отказаться от устаревших идей представителей стихии Земли призывает и карта «Повешенный». Это поможет вам избежать трудностей, а также переключить внимание на первостепенные задачи.

Символом оптимизма и изобретательности является карта «Маг». В ближайшие дни Телец сможет найти оригинальное решение, опираясь только на собственные таланты и советы интуиции.

Близнецы

Согласно карте «Маг», в первой половине недели для Близнецов наступает благоприятный период, чтобы начать действовать. Больше всего вы преуспеете в финансовой сфере и взаимоотношениях с окружающими.

О том, что в ближайшие дни в жизнь представителя воздушной стихии ворвутся перемены, говорит карта «Смерть». Она же указывает на начало нового жизненного этапа, когда не стоит поддаваться сомнениям и страхам.

«Влюбленные» символизируют выбор, сделать который следует самостоятельно. Если вы не станете следовать советам окружающих, то ваша жизнь начнет постепенно меняться к лучшему.

Рак

Призывом идти собственным путем для Рака станет «Маг» раскладе. Аркан олицетворяет замечательные возможности, которые не стоит упускать, а также сулит судьбоносные встречи с влиятельными личностями.

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Прекрасное начало недели представителям водной стихии обещает и карта «Звезда». Отныне вы можете спокойно заниматься любимыми делами, не переживая по поводу того, что конкуренты будут вставлять вам палки в колеса.

Быстрые изменения, которые произойдут в жизни Рака ближе к концу недели, предвещает карта «Смерть». Совет аркана – научитесь отпускать то, что себя изжило и не зацикливайтесь на ошибках прошлого.

Лев

«Император» среди старших арканов призывает Львов к проявлению ответственности. Особое внимание следует уделить решению сложных вопросов – если вовремя с ними не разобраться, то это может навредить вашей репутации.

Аркан «Дурак» предупреждает, что потеря бдительности может негативно отразиться на происходящих событиях. Рекомендуется отказаться от необоснованных рисков и начать принимать решения самостоятельно.

Расставить приоритеты Львов призывает карта «Иерофант». Это поможет вам вовремя завершить намеченную работу, а также решить вопросы, которые больше не терпят отлагательств.

Дева

Изменения к лучшему Девам обещает карта «Башня». Также аркан напоминает, что пребывание в иллюзорном мире может негативно отразиться на восприятии окружающего мира.

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Карта «Смерть» говорит о том, что настала пора поставить точку в сложном деле. Не сомневайтесь, что впереди вас ждет множество увлекательных приключений, если вы не побоитесь взять на себя ответственность.

Об опасности Дев предупреждает карта «Дьявол». Наибольшее внимание следует уделить своему здоровью, особенно если вы часто потакаете дурным привычкам или ведете сидячий образ жизни.

Весы

На долгожданное освобождение от проблем Весам указывает карта «Суд». Также аркан обещает освобождение от манипуляторов или долгожданную развязку затянувшегося судебного разбирательства.

Отказаться от иллюзий и несбыточных надежд представителей воздушной стихии призывает карта «Башня». Если вы не определитесь с реальными предпочтениями в ближайший период, то удача может от вас отвернуться.

«Маг» говорит о том, что Весы смогут не только раскрыть свои таланты, но и успешно ими воспользоваться для восстановления материального положения. Смело отправляйтесь навстречу собственному счастью – судьба будет к вам благосклонна.

Скорпион

Символом разрушения иллюзий для Скорпиона стала карта «Башня». Сохраняйте оптимизм и уверенность в собственных силах, чтобы начать путь к светлому будущему.

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«Луна» призывает вас к ответственности. Отныне у вас больше не будет возможностей стоять у разбитого корыта и надеяться на лучшее. Придется начать доверять своим предчувствиям и двигаться вперед.

Благодаря карте «Сила» можно понять, что Скорпиону удастся успешно преодолеть черную полосу. Главное – не забывайте о своевременном отдыхе, а также не стесняйтесь просить окружающих о помощи.

Стрелец

О том, что вслед за переменами в жизни Стрельцов появятся позитивные события, говорит карта «Смерть». Удача от вас не отвернется, если вы проявите честность и внимательность по отношению к окружающим.

Символом серьезных изменений стала карта «Башня». Однако управлять судьбой следует самостоятельно, а не надеяться на чудо или ждать, когда кто-то из родственников окажет поддержку.

Исполнение заветной мечты Стрельцам сулит карта «Звезда». Если вы не станете сворачивать с намеченного пути, то сможете достигнуть долгожданной победы, к которой так долго стремились.

Козерог

«Император» в раскладе говорит о том, что Козерогу пора пополнить свой багаж знаний. Это поможет не только поднять репутацию в глазах окружающих, но и достигнуть материального благополучия.

Славу и почет представителям стихии Земли обещает «Иерофант». Единственное, что может испортить ситуацию, так это ваша недальновидность (например, если вы решите избежать проблем путем нарушения закона).

«Верховная жрица» среди старших арканов напоминает, что не стоит спешить с выводами. Предвзятое отношение к другим людям может спровоцировать множество проблем.

Водолей

Символом грядущего успеха для Водолея стал аркан «Маг». Чтобы достигнуть действительно больших высот, необходимо грамотно использовать свои таланты и уметь нестандартно мыслить.

Счастливую случайность, благодаря которой удастся достигнуть успеха, описывает карта «Дурак». Однако не стоит рисковать понапрасну, ведь подобное отношение может завести вас в тупик.

Картой мудрости для Водолей стал «Император». Согласно данному аркану, в ближайшую неделю следует принимать решения, основываясь только на достоверных источниках информации.

Рыбы

Расширить горизонты и не бояться совершить шаг вперед Рыб призывает карта «Дурак». Также не стоит терять бдительность, ведь подсказки судьбы помогут избежать проблем.

«Правосудие» в раскладе говорит о том, что очень скоро справедливость будет восстановлена. Данный аркан окажется особенно благоприятным для тех, кто недавно пострадал от действий завистников.

Призывом проявить дисциплину и ответственность для Рыб является карта «Дьявол». Потакая сиюминутным прихотям, вы рискуете столкнуться с трудностями, которых можно было легко избежать.