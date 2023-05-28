Пропасть на Тульской

В Тюмени завели уголовное дело о пытках в оперативной части УМВД.

Следователи СУ СКР по Тюменской области возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении двух сотрудников оперативно-разыскной части УМВД по Тюменской области, 39-летнего Дмитрия Присяжного и 36-летнего Александра Плотникова. Они подозреваются в пытках задержанных, сообщает издание 72.ru со ссылкой на три своих источника, знакомых с ходом дела.

Якобы силовики в 2021 году расследовали дело о банде угонщиков и сломали одному из задержанных ключицу. Пострадавший опознал полицейских.

Оперативно-разыскная часть УМВД на улице Тульской, 3, периодически попадает в криминальные сводки из-за сообщений о пытках задержанных. В 2016 году туда попал дворник Алик Кучашев, подозреваемый в развратных действиях в отношении детей (ч. 3 ст. 135 УК РФ), — по словам родителей пострадавших, он будто бы показал член двум девочкам 12–13 лет, которые, как рассказывали местные жители, материли жильцов своего двора и подвергали травле тех взрослых, кто делал им замечания.

Его отвезли на Тульскую, 3, где, по словам его защитника, «надевали на голову мешок, душили, прыгали на спине, били током — мучили так, что человек задыхался. Выкручивали руки. И выбили признательные показания в тот же вечер». При этом Кучашев, по словам его супруги, сутки не выходил на связь, а после допроса у него были признаки микроинсульта.

В октябре 2016 года в той же оперчасти при неясных обстоятельствах умер задержанный — молодой человек. В том же 2016 году, как писало издание Ura.news, силовики якобы пытали мужчину, проходившего свидетелем по одному из уголовных дел. При задержании на голову ему надели мешок и не снимали, пока он был в части, к его соскам подключали электрический ток, его топили, подвешивали «как Иисуса Христа, только руки сзади были в наручниках».

В 2019 году о пытках на Тульской, 3, сообщали 60-летняя домработница известного тюменского ресторатора и на тот момент бизнес-омбудсмена Тюменской области Ларисы Невидайло Светлана Дынникова и ее муж Анатолий. Светлана подозревалась в краже сумочки Невидайло стоимостью в 4 млн рублей. «Как она нам в слезах рассказала, спрашивали: «Где золото?» Потом повалили на пол, надели вязаную шапку, которая на шкафу там же лежала, подняли джинсы и щиколотки помазали каким-то гелем. Рот заткнули тряпкой, руки связали за спиной. Подсоединили электроды к ногам и пустили ток по щиколоткам, говоря: «Сейчас ты нам все расскажешь!» На спине сидели несколько человек. В какой-то момент окликнули: «Света! Рассказывай, как все было!» Как в каких-то боевиках. Царапины на ногах от электродов остались», — рассказала адвокат изданию Znak.com.

Как отмечает издание «Такие дела»,

первые упоминания о пытках на Тульской, которые удается найти в открытых источниках, относятся к 2009 году. Информации о том, что кто-то из сотрудников ОРЧ понес ответственность за применение пыток, нет.

Ленинский суд Тюмени отклонил ходатайство следователей об аресте оперуполномоченных Присяжного и Плотникова. Теперь следователь самостоятельно изберет им меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Мстислав Письменков

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