 

Названы неочевидные, но важные вещи, которые могут пригодиться в отпуске

28.05.2023, 20:15, Разное
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При подготовке к поездке на любую длительность необходимо составить пакет документов, подготовить аптечку и компактно упаковать вещи в чемодан. Хотя нет универсального списка вещей, которые следует взять в отпуск, все нюансы стоит учесть.

Часто бывает так, что в чемодане или сумке отсутствуют необходимые предметы для отдыха. Например, шариковая ручка может пригодиться в аэропорту или самолете для заполнения миграционной карты.

Максим Романов, сотрудник турфирмы, объясняет: «Такая мелочь не займет много места, сэкономит время, поскольку вам не придется ждать, пока кто-то освободит свою ручку, а также позволит вам заполнять документы в удобном для вас темпе».

Также эксперт считает, что для отпуска весьма полезными будут пластиковые контейнеры, особенно для семей с детьми. В них можно положить продукты с завтрака для перекуса или остатки недоеденной еды с ужина. Кроме того, для отдыхающих с детьми незаменима пляжная сумка, в которой уместятся все необходимые принадлежности.

“Также стоит предусмотреть отдельное место в чемодане для средств личной гигиены и зубной щетки, чтобы вам не пришлось беспокоиться, если в отеле не окажется мыла, шампуня и зубной пасты со щеткой. Разумеется, если вы планируете отпуск в теплых краях, не забудьте взять с собой средства для защиты от солнца”, – добавляет эксперт.


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