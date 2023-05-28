В Тюмени у женщины удалили 25-килограмовую опухоль

Женщину, страдавшую от 25-килограммовой доброкачественной опухоли, удалось избавить от нее в Медицинском городе. Эта опухоль привязала пациентку к постели, оказывая давление на практически все внутренние органы, простираясь от малого таза до диафрагмы. В настоящее время жительница уже несколько лет не обращалась за медицинской помощью, страдая от ограничений в движении, невозможности вставать и спать на спине.

Операция продолжалась семь часов и проводилась командой специалистов, включающей хирургов, онкологов, анестезиологов и трансфузиолога. Однако выполнение операции осложнялось нестандартным положением пациентки на операционном столе. В связи с гигантским размером опухоли, которая давила на сосуды и снижала кровоток в системе нижней половой вены и брюшной аорты, врачи вынуждены были уложить ее на бок.

К счастью, операция была успешной, и опухоль была полностью удалена без ущерба для внутренних органов. Команда из Медицинского города смогла восстановить функционирование всех органов и систем, пострадавших от сдавливания. Хотя пациентке потребовалось время для восстановления, через месяц после операции ее выписали из больницы. Врачи выразили мнение, что пациентка вскоре сможет вернуться к полноценной жизни.