 

В Тюмени у женщины удалили 25-килограмовую опухоль

28.05.2023, 20:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Женщину, страдавшую от 25-килограммовой доброкачественной опухоли, удалось избавить от нее в Медицинском городе. Эта опухоль привязала пациентку к постели, оказывая давление на практически все внутренние органы, простираясь от малого таза до диафрагмы. В настоящее время жительница уже несколько лет не обращалась за медицинской помощью, страдая от ограничений в движении, невозможности вставать и спать на спине.

Операция продолжалась семь часов и проводилась командой специалистов, включающей хирургов, онкологов, анестезиологов и трансфузиолога. Однако выполнение операции осложнялось нестандартным положением пациентки на операционном столе. В связи с гигантским размером опухоли, которая давила на сосуды и снижала кровоток в системе нижней половой вены и брюшной аорты, врачи вынуждены были уложить ее на бок.

К счастью, операция была успешной, и опухоль была полностью удалена без ущерба для внутренних органов. Команда из Медицинского города смогла восстановить функционирование всех органов и систем, пострадавших от сдавливания. Хотя пациентке потребовалось время для восстановления, через месяц после операции ее выписали из больницы. Врачи выразили мнение, что пациентка вскоре сможет вернуться к полноценной жизни.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Стильная сеточка. Актуальный тренд летней обуви

28.05 / Овнам придется попрощаться с прошлым: Таро-прогноз на последнюю неделю мая

28.05 / Пропасть на Тульской

28.05 / Названы неочевидные, но важные вещи, которые могут пригодиться в отпуске

28.05 / Названы удивительные свойства клубники для здоровья человека

28.05 / Zа Vойну: О роли компании BlackRock в управлении экономикой Украины

28.05 / Мнение: Списание долгов перед Западом, вклады для бедных россиян и финские планы по раскулачиванию

28.05 / Мнение: О трёх вариантах победы России… Какой выбираете?

28.05 / «Это же нищета запредельная» – россиян, у которых нет телевизора, будут лишать родительских прав

28.05 / Названы признаки дефицита витамина D

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика