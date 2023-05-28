Названы удивительные свойства клубники для здоровья человека

Нутрициолог Татьяна Яковлева пояснила о полезных свойствах клубники.

Клубника является одним из лучших источников фенольных антиоксидантов, пояснила эксперт. Употребление этой ягоды способствует регулированию уровня инсулина и сахара в крови. Исследования показывают, что употребление клубники три раза в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта. Здоровому человеку без противопоказаний рекомендуется съедать 200–300 граммов клубники в день.

Однако следует избегать чрезмерного потребления клубники. Рекомендуется употреблять ее после еды, чтобы избежать негативного влияния кислот, содержащихся в ягодах. Клубнике также не требуется дополнительный сахар.

Клубника также имеет положительный эффект на кожу лица. Чтобы тонизировать кожу, можно заморозить ягодное пюре в формочках для льда, смешав его с водой или отваром петрушки. Лицо можно протереть ледяными кубиками перед сном.

Кроме того, клубника является верным другом спортсменов, так как она улучшает кровообращение и подачу кислорода. Содержащийся в ягоде йод помогает справиться с физическими нагрузками и мышечными болями после тренировок.

Клубничные маски также являются отличным способом ухаживать за собой. Они были популярны среди женщин даже во времена фильма «Москва слезам не верит», где актриса Ирина Муравьева сыграла главную героиню Людмилу. Помассировать лицо такой маской на 10 минут поможет поддерживать его в отличном состоянии.

Клубника способствует поддержанию стройности, так как содержит всего 41 килокалорию на 100 граммов. Считается, что организм тратит больше энергии на усвоение ягоды, чем получает от нее. Поэтому употребление клубники может помочь снизить объем талии.

Клубника также имеет положительное влияние на высокое давление. Съедение небольшого количества клубники и последующее измерение давления на тонометре может вызвать удивление. Кроме того, клубника помогает справиться с авитаминозами и эффективна в борьбе с вирусными и бактериальными инфекциями.

Для достижения белоснежной улыбки можно использовать клубнику. Просто возьмите одну ягоду, разрежьте ее пополам и нежно протрите половинку по поверхности зубов, затем оставьте на 5–10 минут. После этого промойте зубы щеткой и зубной пастой. Этот способ отбеливания следует использовать не чаще двух раз в неделю.

Врач-косметолог Александра Ридель сообщает, что фруктовые кислоты, используемые в косметологии для омоложения, извлекают из ягод. При использовании домашней маски с клубникой кожа получает мягкое стимулирующее воздействие и приобретает сияющий вид. Процесс нанесения такой маски также помогает поднять настроение.