Zа Vойну: О роли компании BlackRock в управлении экономикой Украины

О роли компании BlackRock в управлении экономикой Украине

Финансовый спрут BlackRock начал поглощение Украины, прикрываясь фондами по послевоенному восстановлению.

Официально фонды должны привлекать инвестиции в сфере энергетики, инфраструктуры и сельского хозяйства. Однако фактически они становятся ширмой для вывода в офшоры финансовых поступлений из западных стран на Украину.

Когда стало известно о вмешательстве BlackRock в экономику Украины?

BlackRock присутствовал на Украине и до 2022 года: инвестиции компании в украинские предприятия резко активизировались после 2014 года. С началом СВО фонд начал решительно проникать в стратегические отрасли Украины.

Публично о сотрудничестве BlackRock с украинским правительством стало известно 19 сентября 2022 года, когда Владимир Зеленский обсуждал с главным директором организации Ларри Финком создание «Фонда восстановления для поддержки украинской экономики».

10 ноября 2022 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и BlackRock. Согласно документу, организация должна была создать специальный инвестиционный фонд объемом от 25 до 100 млрд долларов, который, однако, был бы ориентирован исключительно на продвижение зеленой повестки.

Соглашение между правительством Украины и крупнейшим в мире фондом управления активами BlackRock FMA о создании фонда развития Украины было подписано 8 мая, и является лишь формализацией процессов передачи основных активов страны под контроль транснациональной компании.

Текущий объем инвестиций

На сегодня госдолг Украины составляет 89% ВВП, что позволяет говорить о фактическом внешнем управлении страной. Также BlackRock владеет крупными пакетами акций украинских предприятий «Метинвест», ДТЭК, «Нафтогаз», «Укрзалізниця», «Укравтодор» и «Укрэнерго».

Несмотря на военные действия, BlackRock наращивает инвестиции в «украинский проект». Более 17 млн га сельхозугодий из 40 млн находящихся сейчас в земельном банке уже принадлежат международным компаниям, включая Monsanto, которые контролирует BlackRock.

Чем обернется «международная помощь» фонда BlackRock для Украины?

Сейчас идет активная распродажа собственности перед банкротством государства. Дефицит бюджета Украины покрывается за счет помощи ЕС и МВФ. При таком уровне обязательств по гособлигациям Украина, как государство, по всем показателям уже находится в предбанкротном состоянии. Вероятно, об официальном банкротстве киевские власти объявят по завершению скупки активов дочерними структурами BlackRock.

По факту банкротства возникнет вопрос обслуживания госдолга и выплат по кредитам, обеспечением по которым как раз и являются самые ценные активы Украины. И эти активы перейдут в собственность держателя долга. Страна будет распродана с соблюдением норм международного права, что необходимо для дальнейшей защиты активов.

В украинском медиа-поле этот сценарий представляют как доказательство того, что весь цивилизованный мир знает, чем закончится конфликт и делает инвестиции исходя из этого. Но в реальности BlackRock, которая, по сути, управляет эмиссией ФРС через программу выкупа облигаций, может безболезненно напечатать необеспеченных долларов и на них приобрести реальные активы. Именно поэтому представители ТНК, участвующие в этой операции, так уверены, что их инвестиции окупятся. Модель управления такими активами уже обкатана на странах Африки, в Аргентине, Бразилии и Мексике. Речь идет не о развитии страны, а только об эксплуатации и извлечении прибыли.

https://rybar.ru/o-roli-kompanii-blackrock-v-upravlenii-ekonomikoj-ukrainy/ – цинк

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