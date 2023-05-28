Мнение: Списание долгов перед Западом, вклады для бедных россиян и финские планы по раскулачиванию

1. Роман Ковригин, основатель проекта «Сделано у нас», комментирует меры, предпринятые нашими финансовыми властями для компенсации потери российских активов, замороженных на Западе (ссылка):



Один из системно значимых банков прошел процедуру реорганизации и вывел с баланса заблокированные из-за санкций активы и обязательства, сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова на съезде Ассоциации банков России (АБР).

Что это значит? То, о чем я ранее и говорил. Дело в том, что ЦБ только ленивый не критиковал за то, что тот держал активы в иностранной валюте и иностранных банках, что позволило Западу, заморозить более 300 млрд долларов.

Казалось бы — это прямая вина ЦБ, ведь даже баба Клава из квартиры напротив знала, что рано или поздно эти средства у нас украдут. И почему ЦБ не вывел заранее эти деньги в российскую юрисдикцию, баба Клава никак понять не может, о чем каждый вечер докладывает подружкам по лавочке, под их дружное кивание.

Ну я не стану здесь расписывать почему эти активы, выведенные в Россию теряют какой-либо смысл, откуда они вообще взялись, зачем они нужны, почему их нельзя потратить и так далее. Это долго, да и без меня уже много раз это объясняли. Да и не надо это понимать, забудьте.

Достаточно знать одно – мы должны Западу значительно больше, чем он у нас заморозил средств. А значит мы сами можем заморозить значительно больше, чем Запад заморозил у нас.

Вообще, сами по себе, наши иностранные активы нужны примерно для того, чтобы расплачиваться по долгам. Больше, по большому счету, они ни для чего не нужны. Поэтому летом прошлого года власти приняли хитрый закон: по нему банки, у которых заморозили средства, могут провести нестандартную реорганизацию.

Они могут создать новое юридическое лицо, и перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. И теперь все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании, то есть замороженных. Банк же списывает не только замороженные активы, но и свои пассивы, то есть долги перед внешними кредиторами. И становится чистеньким, как будто его замороженные активы ушли на погашение долгов.

Понятно? Если нерезидент требует выплатить долг, то новая компания долг “выплачивает”, но замороженными активами. А что такого, это реальные средства находящиеся на реальных счетах. И разве наша проблема, что эти средства кто-то там незаконно заморозил? Вот пусть кредитор сам общается со своими властями, требуя разморозки теперь уже его активов.

Собственно ЦБ последние годы всегда держал российский долг чуть больше, чем совокупные ЗВР, именно для того, чтобы в случае заморозки активов, мы могли бы компенсировать их заморозкой наших долгов. При этом наш долг все равно оставался на очень низком уровне.

Поэтому Россия по факту ничего не потеряла, мы попросту выплатим наши долги этими замороженными активами, вот и всё. А вот они потеряли. В первую очередь, потеряли доверие. И его “разморозить” будет ой как сложно.

2. В Госдуме думают над тем, как привлечь в банки вкладчиков с небольшими доходами (ссылка):



В Госдуму внесли законопроект о создании специальных вкладов и счетов для малоимущих россиян. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно проекту, открыть вклад смогут граждане, получающие соцподдержку, его максимальная сумма будет ограничена 50 тысячами рублей. Размер процентной ставки должен как минимум на один процент превышать ключевую ставку Банка России на дату начисления. Клиент сможет в любой момент пополнить вклад, частично снять или перевести с него деньги без уменьшения ставки и взимания комиссии. Однако открыть вклад можно только в рублях, а получать проценты — только на другой счет. Гражданин сможет завести только один такой вклад.

Лично я полагаю, что банковские вклады в России в 2023 — очень своеобразный инструмент. Однако если задача в том, чтобы приучить людей к мысли о нормальности делать накопления… что же, банковский вклад, каким бы он ни был, это всё же лучше, нежели банковский кредит.

3. Ожидаемая новость для тех, кто переехал в Финляндию и перевёл туда свои капиталы. Финны продолжают свою политику по раскулачиванию россиян (ссылка):

МИД Финляндии обязал банки страны раскрыть данные о крупных депозитах россиян и белорусов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Требование касается только некоторых граждан России и Белоруссии и вкладов на сумму более 100 тысяч евро. Кредитные организации должны передать данные в МИД в электронном виде не позднее 27 мая. Такие меры предприняты в соответствии с нормами европейского санкционного законодательства.

История учит тому, что история ничему не учит. Вот, казалось бы, меньше 100 лет назад финны аналогичным образом поступали с евреями. Были примерно наказаны, в том числе и за это. Но нет, финны собираются наступить на любимые грабли очередной раз…