Мнение: О трёх вариантах победы России… Какой выбираете?

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков наконец-то признал очевидное. «Идёт война против нас по всем фронтам: будь то экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности», — заявил он. И добавил, что в этой войне Запад «не брезгует ничем», посягая на то, что «раньше было святым».

Сколь ни тужилась, а родила ©, как в народе говорят. Лучше бы, конечно, пораньше: из-за слишком низкой скорости реакции на фатальные внешние изменения динозавры вымерли, тогда как мелкие-юркие хищники начали процветать. Впрочем, главнее вопрос: что дальше. Может ли #Россия победить в этой «войне по всем фронтам»?

Что ж, посчитаем варианты.

Старый термин «война на истощение» снова в ходу. По сути, он означает, что выживет только один конфликт будет длиться до тех пор, пока не окажется на 100% ясно, что какая-та из сторон уже не в силах его продолжать. Типа, кто упадёт первым, а оставшийся стоять — побитый, израненный, еле переводящий дух — и будет диктовать свои условия за столом переговоров.

Тут сами собой напрашиваются четыре варианта.

1. «Дальше продолжать» не сможет Россия. Это, собственно, и есть основная ставка Запада. Его не волнуют сроки, его устраивают нынешние затраты, не требующие человеческих жертв со стороны первого мира, а только лишь денег — самого дешёвого, что есть на Земле. На выходе Запад при таком сценарии получает небоеспособную и, возможно, раздробленную Россию, а также ослабленный #Китай. Игра стоит свеч, и недаром американский сенатор Линдси Грэм назвал это «лучшей инвестицией» #США.

2. «Продолжать» не сможет — и, соответственно, запросит мира — Украина. На это делают ставку в Кремле. Но именно на предотвращение такого варианта работает сейчас вся западная коалиция. Её цель — как угодно, любой ценой, лестью, шантажом и подкупом, но сохранять Украину в боевом тонусе. А цена тут для Запада не имеет значения: всё равно самую высокую, жизнями людей, платит именно #Украина. «Если украинцы готовы проливать свою кровь, наш долг поддерживать их в этом до конца» — немного цинично, зато 100% верно.

3. «Продолжать» не смогут одновременно все участники «украинского кризиса», пусть и по разным причинам. И если для России с Украиной эти причины в целом понятны, то для Запада… Ну, пусть это будет какой-нибудь полномасштабный экономический кризис, аналогичный Великой Рецессии, причём очевидно спровоцированный ростом военных расходов стран-членов #НАТО. Но тут ещё требуется, чтобы все эту «неспособность продолжать» столь же одновременно осознали. А это невозможно без какой-то радикальной смены власти в странах западной коалиции. Новые политики предпочтут заняться более важными для электората делами, а конфликт — так или иначе «заморозить».

4 Обе стороны также одновременно осознают, что ни первый, ни второй вариант невозможны, но уже по другим причинам. Не потому, что «сил нет», а напротив: силы есть и, более того, становится очевидно, что ни одна из сторон не утратит способности продолжать этот конфликт бесконечно долго, но при этом ни та, ни другая не способны достичь в нём устраивающего только её радикального результата. Это также сценарий «заморозки», только уже более долгой и с более весомыми гарантиями от возобновления кризиса.

С точки зрения сложившейся ситуации, а также заявленных целей, для России приемлемыми — и, соответственно, «победными» — являются любые варианты, кроме первого. Для Украины же все они, кроме первого, стали бы поражением. Для Запада — все оставляют свободу маневра и возможность объявить о «восстановлении порядка». Кроме того, политики на Западе умеют играть вдолгую и ждать, подготавливая условия к новому раунду. Франция почти 50 лет ждала возвращения Эльзаса и Лотарингии — дождалась. США тоже около 50 лет не признавали Прибалтику советской — в итоге страны Балтии обрели независимость. Что касается «невозможности компромисса», израильский политик Голда Меир тоже говорила когда-то: «Мы хотим жить, наши враги хотят видеть нас мёртвыми — какие тут могут быть компромиссы?». Но спустя полвека после неё Израиль таки заключил мир с ООП, а теперь потихоньку нормализует отношения с арабскими соседями, и если сравнить интенсивность нынешних обстрелов со сражениями времён интифад — небо и земля же…

Итак, в сухом остатке — вопрос и опрос.

View Poll: украинский кризис

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