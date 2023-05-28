 

«Это же нищета запредельная» – россиян, у которых нет телевизора, будут лишать родительских прав

28.05.2023, 19:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Опека получила право лишать родительских прав россиян, у которых нет телевизора.

Согласно нормативам, в семье до 5 человек должен быть как минимум один телевизор, а если детей больше троих, то и телевизоров должно быть 2 или больше.

Начиная с апреля, в школах началась скрытая ненавязчивая проверка, проходившая в два этапа. Сначала детей опрашивали, есть ли у них в семье телевизор, а затем предлагали им узнать известных телевизионных деятелей по карточкам – в их число входили Леонид Якубович, Дмитрий Киселёв, Ярослав Дронов, Юрий Яковлев, Яков Кедми и другие лица, которые должен знать каждый.

По словам источника в опеке, отсутствие телевизора в семье служит индикатором её крайне бедственного материального положения.

– Это же нищета запредельная. Какие дети, если нет денег даже на телевизор? – говорит он. – Вдобавок воспитательный момент. Дети не должны жить в информационном вакууме. Откуда им узнавать о событиях, о нашей государственной идеологии, о добре и зле? Это будем исправлять методом кнута и пряника, то есть путём лишения родительских прав с одной стороны и льготных кредитов с другой стороны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Названы признаки дефицита витамина D

28.05 / “Дом дракона” может получить 4 сезона

28.05 / Zа Vойну: Поговорим о Маврикии

28.05 / Мнение: Кто создал Украину, история термина «украинцы» и оккупация украинского образования

28.05 / Запасемся зеленым чаем: советы и рецепты по сохранению здоровых волос в летние месяцы

28.05 / В КПРФ объяснили невзгоды россиян тем, что они в 1991 году предали КПСС

28.05 / Хирург Умнов рассказал о влияние пузырьков в шампанском на опьянение

28.05 / Флеболог Макаров перечислил продукты, провоцирующие тромбоз

28.05 / Актер Даниил Воробьев 2 недели прожил в лесу ради выхода из роли в сериале «В клетке»

28.05 / Скандалы: Эксперт по ЖКХ Бредец указала на проблему критического износа теплосетей в Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика