«Это же нищета запредельная» – россиян, у которых нет телевизора, будут лишать родительских прав

Опека получила право лишать родительских прав россиян, у которых нет телевизора.

Согласно нормативам, в семье до 5 человек должен быть как минимум один телевизор, а если детей больше троих, то и телевизоров должно быть 2 или больше.

Начиная с апреля, в школах началась скрытая ненавязчивая проверка, проходившая в два этапа. Сначала детей опрашивали, есть ли у них в семье телевизор, а затем предлагали им узнать известных телевизионных деятелей по карточкам – в их число входили Леонид Якубович, Дмитрий Киселёв, Ярослав Дронов, Юрий Яковлев, Яков Кедми и другие лица, которые должен знать каждый.

По словам источника в опеке, отсутствие телевизора в семье служит индикатором её крайне бедственного материального положения.

– Это же нищета запредельная. Какие дети, если нет денег даже на телевизор? – говорит он. – Вдобавок воспитательный момент. Дети не должны жить в информационном вакууме. Откуда им узнавать о событиях, о нашей государственной идеологии, о добре и зле? Это будем исправлять методом кнута и пряника, то есть путём лишения родительских прав с одной стороны и льготных кредитов с другой стороны.

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