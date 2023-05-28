 

Названы признаки дефицита витамина D

28.05.2023, 19:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Витамин D является общим термином для группы жизненно важных веществ, включающих витамины D1-D5. Среди них особую важность для нашего здоровья имеет витамин D3.

Витамин D выполняет следующие функции в организме:

  • Поддержка иммунной системы.

  • Формирование костей.

  • Развитие мышц.

  • Профилактика заболеваний нервной системы и головного мозга.

  • Предотвращение депрессии.

  • Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Гормональная регуляция.

Кроме того, известно, что рак чаще встречается в регионах с недостаточным количеством солнечного света по сравнению с районами, близкими к экватору. Это связано с недостатком витамина D, вызванным недостаточной экспозицией к солнечному свету.

Исследования показали, что витамин D может замедлять деление раковых клеток, особенно при раке толстой кишки, легких и молочной железы. Однако требуются дальнейшие исследования для подтверждения этих данных.

В настоящее время более половины населения РФ и западных стран испытывают недостаток витамина D3. Несмотря на то, что люди лучше питаются и проводят больше времени на открытом воздухе, чем раньше, дефицит витамина D3 все еще широко распространен и даже увеличивается.

Дефицит витамина D можно компенсировать с помощью специальных добавок, однако большинство витамина синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетового излучения. Но существует множество причин, которые могут замедлить этот процесс, такие как загрязненный воздух в городах.

Признаки дефицита витамина D не всегда очевидны и могут проявляться различными способами, от повышенной восприимчивости к инфекциям до увеличения риска развития рака.

Если вы хотите быть уверены в уровне витамина D в организме, рекомендуется проконсультироваться с врачом и пройти соответствующий анализ.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / “Дом дракона” может получить 4 сезона

28.05 / Zа Vойну: Поговорим о Маврикии

28.05 / Мнение: Кто создал Украину, история термина «украинцы» и оккупация украинского образования

28.05 / Запасемся зеленым чаем: советы и рецепты по сохранению здоровых волос в летние месяцы

28.05 / В КПРФ объяснили невзгоды россиян тем, что они в 1991 году предали КПСС

28.05 / Хирург Умнов рассказал о влияние пузырьков в шампанском на опьянение

28.05 / Флеболог Макаров перечислил продукты, провоцирующие тромбоз

28.05 / Актер Даниил Воробьев 2 недели прожил в лесу ради выхода из роли в сериале «В клетке»

28.05 / Скандалы: Эксперт по ЖКХ Бредец указала на проблему критического износа теплосетей в Петербурге

28.05 / В РПЦ начнут принудительно воскрешать умерших

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика