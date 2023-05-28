Названы признаки дефицита витамина D

Витамин D является общим термином для группы жизненно важных веществ, включающих витамины D1-D5. Среди них особую важность для нашего здоровья имеет витамин D3.

Витамин D выполняет следующие функции в организме:

Поддержка иммунной системы.

Формирование костей.

Развитие мышц.

Профилактика заболеваний нервной системы и головного мозга.

Предотвращение депрессии.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Гормональная регуляция.

Кроме того, известно, что рак чаще встречается в регионах с недостаточным количеством солнечного света по сравнению с районами, близкими к экватору. Это связано с недостатком витамина D, вызванным недостаточной экспозицией к солнечному свету.

Исследования показали, что витамин D может замедлять деление раковых клеток, особенно при раке толстой кишки, легких и молочной железы. Однако требуются дальнейшие исследования для подтверждения этих данных.

В настоящее время более половины населения РФ и западных стран испытывают недостаток витамина D3. Несмотря на то, что люди лучше питаются и проводят больше времени на открытом воздухе, чем раньше, дефицит витамина D3 все еще широко распространен и даже увеличивается.

Дефицит витамина D можно компенсировать с помощью специальных добавок, однако большинство витамина синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетового излучения. Но существует множество причин, которые могут замедлить этот процесс, такие как загрязненный воздух в городах.

Признаки дефицита витамина D не всегда очевидны и могут проявляться различными способами, от повышенной восприимчивости к инфекциям до увеличения риска развития рака.

Если вы хотите быть уверены в уровне витамина D в организме, рекомендуется проконсультироваться с врачом и пройти соответствующий анализ.