 

“Дом дракона” может получить 4 сезона

28.05.2023, 19:00, Разное
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Франческа Орси, глава драматических сериалов HBO, недавно поделилась информацией о будущем популярного приквела сериала “Игра престолов” под названием “Дом дракона”. Она заявила, что сериал продлится не менее четырех сезонов, хотя есть возможность, что будет больше.

Орси объяснила, что обсуждение продолжительности сериала все еще ведется. После забастовки сценаристов Джордж Мартин, автор книжного цикла “Песнь льда и пламени”, и Райан Кондал, шоураннер “Дома дракона”, планируют встретиться и обсудить этот вопрос. Изначально они хотели это сделать до начала забастовки, и продолжительность сериала была важной темой обсуждения. Хотя четыре сезона уже считались вероятным вариантом, Орси выразила возможность снять еще больше сезонов. Пока мы можем только ждать и посмотреть, как все сложится.

Ранее Джордж Мартин также высказывался о четырех сезонах как о возможной продолжительности. Он утверждал, что для полноценного отображения событий “Танца Дракона” HBO понадобится снять четыре сезона, состоящих из десяти эпизодов каждый (во втором сезоне будет всего восемь эпизодов). Таким образом, как Мартин, так и представители HBO разделяют одинаковую точку зрения на этот вопрос.

По данным СМИ, забастовка Гильдии Сценаристов Америки не повлияет на процесс съемок второго сезона “Дома дракона”. Орси уверена, что третий сезон скоро получит зеленый свет и съемки продолжатся без задержек.


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