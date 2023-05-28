Zа Vойну: Поговорим о Маврикии

Поговорим о Маврикии

Маврикий избавился от статуса вассала британской короны в 1992, но остался в Содружестве, пользуясь доступом к преференциям. Инерция влияния Сити сделала Маврикий оффшором с развитым банковским сектором, диверсифицированной экономикой и привлекательным законодательством. Последнее десятилетие Порт-Луи стремится абстрагироваться от оффшорного реноме, чтобы избежать фигурирования в международных черных списках.

Незадолго до предоставления независимости Маврикию британцы отторгли от будущего государства архипелаг Чагос – географически и стратегически важную территорию в центре Индийского океана, обеспечивающую контроль над ключевыми маршрутами в акватории океана и доступ к Восточной Африке, Аравии, Индостану, Малайскому архипелагу, Австралии и Антарктике.

Дотэтечеровский Лондон передал архипелаг в пользование американцам – формально они там до 2036. Милитаризация Диего-Гарсия позволила использовать военную инфраструктуру для нанесения авиаударов по Ираку и Афганистану и в качестве станции ЦРУ.

На протяжении десятилетий маврикийская сторона поднимает вопрос о принадлежности архипелага Чагос, вплоть до уровня ООН, где Порт-Луи получает однозначную поддержку мирового сообщества. В 2019 Международный суд ООН обязал Лондон передать контроль над архипелагом маврикийскому правительству. Вслед за этим резолюцию в пользу Маврикия абсолютным большинством приняла Генассамблея ООН.

Официальный Лондон ставит неразрешимое условие для возвращения архипелага маврикийцам – сохранение стратегической военной базы, на что Порт-Луи не согласен. При этом маврикийские элиты, среди которых представители транснациональных индийских групп интересов, довольно комфортно чувствуют себя в Лондоне – в своих самобытных отношениях с бывшей метрополией они схожи с эмиратами и используют все возможности для расширения деловой активности на макрорегиональном уровне.

Маврикий поступательно заявляет о себе, как о связующем звене между Африкой и Азией – географически он относится к африканскому континенту, однако подавляющая часть населения представлена потомками индийцев и других народов Южной Азии. Свое положение деловая среда Порт-Луи проецирует на аль-Хинд – восточное побережье Африки, океанские рубежи Южной Евразии и магистральные морские маршруты Индийского океана, наиболее перспективные для международной торговли в XXI в. Соответственно, маврикийский бизнес рассматривается как в Африке, так и в Южной Евразии как наиболее понятный и надежный деловой посредник в развитии масштабных инициатив и географическом расширении коммерческой активности в акватории Индийского океана.

В своем ближнем зарубежье маврикийский бизнес наиболее активен на Мадагаскаре и Коморах. Гордость маврикийского финансового сектора – AfrAsia Bank, уже по названию можно понять, что банк специализируется на выстраивании деловых отношений между африканским и азиатским бизнесом, а также с их выходом на глобальные рынки.

Маврикий в качестве плацдарма экспансии в аль-Хинд выбрал ивуарийский магнат Бернар Коне Доссонги, основные активы которого сосредоточены в банковском деле, телекоммуникациях и страховании, динамично развивающихся отраслях африканской экономики. Доссонги называют самым богатым человеком Кот д’Ивуара, при этом магнат довольно сдержан и старается не появляться на публике.

Доссонги начинал с АПК и побывал в кресле министра сельского хозяйства, но его основной актив – конгломерат Atlantic Financial Group, покрывающий ЗАЭВС. В 2018-21 магнат пополнил банковский портфель поглотив дочки французского BNP Paribas в Мали, Габоне и на Коморах, а также приобретя (https://www.africabusinessplus.com/en/814498/behind-the-scenes-bernard-kone-dossonguis-atlantique-group-takeover-of-afrasia-bank/) маврикийский AfrAsia Bank с прицелом на экспансию в финансовом секторе Мадагаскара. AFG стратегически нацелился на создание фундамента для устойчивой афроазиатской деловой среды.

https://t.me/thehegemonist/2404 – цинк

Маврикий будет свободен! База Диего-Гарсия должна быть закрыта!

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