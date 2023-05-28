Мнение: Кто создал Украину, история термина «украинцы» и оккупация украинского образования

1. Вопреки спекуляциям блогеров левого толка, позиция Президента России по истории заложенной под нашу страну украинской мины не изменилась (ссылка):



До создания Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) Украины как государства не существовало в истории. Об этом 23 мая заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер провел встречу с главой Конституционного суда Валерием Зорькиным, который продемонстрировал копию французской карты XVII века для того, чтобы опровергнуть выдуманные Киевом факты из истории «древней Украины».

«У нас в Конституционном суде нашлась копия карты XVII века, составленной при Людовике XIV. То есть, составленная самими французами. Почему я привез ее? Там нет Украины», — сказал Зорькин.

В свою очередь, Путин отметил, что Украина в ее современных границах входила в состав Речи Посполитой, затем присоединилась к Московскому царству. И только после Октябрьской революции в 1917 году началось образование «квазигосударств».

Я бы добавил к этому сканы исторических документов времён Ленина и Сталина, которые, собственно, нынешнюю бандеровскую Украину и создали, но вы эти документы уже много раз видели. Пожалуй, для тех, кто хотя бы минимально интересовался историей вопроса, и кто сохраняет в себе хотя бы немного объективности, ситуация совершенно однозначная. Современная Украина — детище Ленина и Сталина, созданное ими в ходе борьбы против «великорусского шовинизма».

2. Историк Сергей Цветков приводит подробный разбор появления термина «украинцы». Процитирую несколько фрагментов (ссылка):



Когда и в каком смысле слово «украинцы» впервые стало употребляться в Малороссии?

В первый половине — середине XVII веков в Польше слово «украинцы» (Ukraińców) означало польских шляхтичей на Украине. В двух донесениях коронного гетмана Николая Потоцкого от июля 1651 года употребляется термин «панове українці» для обозначения польских помещиков Украины.

Поляки никогда не распространяли его на русское население Украины.

С середины XVII века этот термин из польских документов пропадает.

Во второй половине XVII века московские подданные изредка начинают употреблять слово «украинцы» в отношении малороссийского казачества. Московские послы Афанасий Прончищев и Алмаз Иванов, отправленные в Варшаву в 1652 году, отмечали в донесении, что в польской столице они встретили шестерых посланцев гетмана Богдана Хмельницкого, среди которых был «Ондрей Лисичинский з Волыня, украинец, а ныне живет в Богуславе». Лисичинский являлся бывшим польским шляхтичем, то есть москвичи пользовались польской терминологией.

С последней трети XVII века словом «украинцы» в отношении как казаков, так и слободских малороссиян начинают пользоваться в промосковских кругах казачьей старшины и духовенства. В публицистическом трактате «Пересторога Украины» (1669) неизвестный автор именует «Украинцами» казаков Правобережной Украины, которым и адресовано послание (в качестве синонимов употребляются также «козаки», «панове козаки», «войска козацкие», «народ украинский»). В отношении всего малороссийского населения применяются понятия «народ рус(с)кий», «хртiяне русъкие», «русь» (иногда понятия «Русь» и «русы» распространяется и на Московское государство). <…>

Слово «украинцы» в литературных и политических произведениях до середины XIX века продолжало употребляться в прежних значениях.

Александр Пушкин именовал «украинцами» малороссийских казаков. В драме «Борис Годунов» (1825) Гришка Отрепьев говорит о себе: «И наконец из келии бежал / К украинцам, в их буйные курени, / Владеть конем и саблей научился…» (сцена «Ночь. Сад. Фонтан»). <…>

На рубеже 1845‒1846 годов в Киеве по инициативе молодого профессора Университета св. Владимира Н. Костомарова возникло «Кирилло-Мефодиевское братство», поставившее перед собой задачу борьбы за создание славянской федерации, куда должна была войти и свободная Украина. <…>

В целом слово «украинцы» как этноним широкого хождения в это время не получило. Примечательно, что один из наиболее радикально настроенных участников «Братства» Тарас Шевченко никогда словом «украинцы» не пользовался.

Пересмотрев свои прежние взгляды, Костомаров в 1874 году писал: «В народной речи слово «украинец» не употреблялось и не употребляется в смысле народа; оно значит только обитателя края: будь он поляк, иудей — все равно: он украинец, если живет в Украйне; все равно, как, напр., казанец или саратовец значит жителя Казани или Саратова».

Касаясь исторической традиции словоупотребления, историк, кроме того, отмечал: «Украина значила… вообще всякую окраину. Ни в Малороссии, ни в Великороссии это слово не имело этнографического смысла, а имело только географический».

Историк Сергей Соловьев еще в 1859-1861 годах использовал слово «украинцы» для обозначения жителей различных российских окраин — как сибирских, так и днепровских. <…>

Итак:

А. Изначально (с XVI века) “украинцами” именовались пограничные служилые люди Московского государства, несшие службу по Оке против крымцев.

Б. С второй половины XVII века под российским влиянием понятие “украинцы” распространилось на слобожан и малороссийских казаков. С этого времени его постепенно стали употреблять и в самой Малороссии.

В. К концу XVIII века относятся первые попытки русских и польских литераторов употреблять слово «украинцы» в отношении всего малороссийского населения.

Г. Использование слова «украинцы» в этническом смысле (для обозначения отдельного славянского этноса) началось с середины XIX века в кругах российской радикальной интеллигенции.

Д. «Украинцы» как самоназвание укоренилось только в советское время.

Обратите особое внимание — «Использование слова “украинцы” в этническом смысле (для обозначения отдельного славянского этноса) началось с середины XIX века в кругах российской радикальной интеллигенции». Ну как тут не вспомнить Гумилёва (ссылка)? «Нынешняя интеллигенция — это такая духовная секта. Что характерно: ничего не знают, ничего не умеют, но обо всём судят и совершенно не приемлют инакомыслия…».

3. Украинские Телеграм-каналы пишут, что западную радужную повестку уже начали включать в программы обучения в школах и детских садах (ссылка):

…появилась информация о подписании меморандума о сотрудничестве между Министерством образования и науки и американским благотворительным фондом The Arcus Foundation. Факт подписания пока не разглашают ни министерство, ни благотворительная организация. А всё потому, что согласно с меморандумом МОН и фонд будут сотрудничать в направлении внедрения в образовательный процесс в детсадах и школах «гендерно чувствительных методов обучения». Для этого фонд собирается поставить в дошкольные учреждения и школы тематическую учебно-методическую литературу, наглядные материалы и игровые наборы, а также обучить премудростям гендерно чувствительного образования педагогов.

Чему наших детей будет обучать организация по защите прав ЛГБТК+ сообщества и больших приматов вполне понятно.

А у МОНа по прежнему вместо восстановления надлежащего уровня украинского образования стремление быть в повесточке с навязыванием неокрепшей детской психике извращённой толерантности.

Да уж, только американской повесточки Украине и не хватало для решения своих демографических проблем… Впрочем, с другой стороны, пусть радуются, что хотя бы БЛМ для них не актуален. Мало какой негр, даже из Сомали, решится сейчас выбрать для переселения в Европу находящиеся под властью Киева регионы.