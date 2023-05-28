Запасемся зеленым чаем: советы и рецепты по сохранению здоровых волос в летние месяцы

Летом солнцезащитные кремы сохраняют кожу от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Чего не скажешь о волосах. Особенно во время отдыха на пляже или у бассейна. Соль и хлорированная вода делают локоны сухими и ломкими. Но можно избежать повреждения волос и подготовить их к летним испытаниям.

Растительные масла

Они могут быть очень полезны для защиты и ухода за волосами.

Маски, масляные обертывания, массаж с маслом можно делать из любого масла:

Кокосовое и оливковое защищают волосы от солнечных лучей и сохраняют их влажность. Масло жожоба также укрепляет волосы и предотвращает их ломкость. Кокосовое, аргановое и кунжутное масло – с естественным солнцезащитным фактором и антиоксидантами – защитит от солнца. Миндальное и масло моринги увлажняют и питают сухие, поврежденные волосы, обладая высоким содержанием антиоксидантов и витаминов.

Все масла также укрепляют корни и питают кожу головы, а масло моринги и кунжутное масло помогают лечить сухость и перхоть.

Защита от соли и хлорки

Регулярное купание в море или бассейне может повредить структуру волос, из-за соли и хлорированной воды.

Чтобы предотвратить это, необходим особый уход:

Перед купанием рекомендуется вымыть волосы мягким или натуральным шампунем, чтобы волосяной фолликул был восприимчив к уходу. Для естественной защиты можно использовать растительное масло, которое втирается в волосы и кожу головы. После купания необходимо смыть волосы пресной водой и, при необходимости, использовать мягкий шампунь для удаления остатков масла.

Гидрофобные свойства растительного масла не позволяют воде проникнуть в волосы, что защищает их структуру.

Зеленый чай

Зеленый чай восстанавливает блеск тусклых и поврежденных волос, которые стали жертвами солнца, морской воды и хлорки в бассейне. Высокое содержание полифенолов, витаминов Е и С в зеленом чае делает его укрепляющим средством для волос.

Рецепт кондиционера на основе зеленого чая:

Два-три пакетика зеленого чая поместить в литр кипятка и дать настояться в течение часа. Достать чайные пакетики и дать раствору остыть. Намочить волосы водой и распределить кондиционер по волосам.

Оставить кондиционер на десять минут, а затем промыть волосы холодной водой, чтобы усилить блеск. Этот кондиционер можно использовать до трех раз в неделю.

Несколько советов

Чтобы защитить волосы от хлорированной воды и соли, рекомендуется надеть шапочку для плавания или использовать специальный кондиционер для волос, который защитит их от вредных воздействий.

Советы по уходу за волосами летом:

Регулярно состригайте сухие и секущиеся кончики волос. Используйте увлажняющие шампуни. Наносите растительное масло на волосы на ночь для создания хорошей защиты от солнца, соли и хлорированной воды. Ополаскивайте пресной водой после каждого купания в море или бассейне. Не трите влажные волосы насухо, отожмите влагу полотенцем и дайте локонам высохнуть на воздухе. Используйте головной убор для защиты волос и кожи головы от солнечных лучей. Связывайте волосы в свободные прически или плетеные косы, не стягивайте их слишком туго резинкой или металлическими заколками.

Наконец, не забывайте о ежедневном уходе. Регулярное расчесывание и мытье волос помогут сохранить их здоровыми и красивыми.