Паралимпиец Федяев о Костомарове: Его история не вызывает большого сочувствия

Чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Федяев потерял ногу 12 лет назад из-за несчастного случая. Мужчина катался в Казахстане на лыжах, вдруг перед ним на трассе появился ребенок. Чтобы избежать столкновения, спортсмену пришлось резко свернуть и упасть в овраг. В результате происшествия мужчине оторвало ногу. Роман Федяев не сдался, встал на протез и принял участие в Паралимпийских играх.

Спортсмен считает, что в жизни с протезом нет ничего ужасного. Более того, многие люди достигают больших успехов после трагических событий. Именно поэтому Федяев уверен, что у Костомарова есть надежда на будущее даже после ампутаций.

Помимо этого, паралимпиец считает, что в произошедшем фигурист отчасти виноват сам. По его словам, Костомарову не стоило лезть в ледяную воду будучи нездоровым.

“У меня его история не вызывает большого сочувствия”, — сказал Роман Федяев.

Напомним, в январе этого года олимпийский чемпион Роман Костомаров попал в больницу в тяжелом состоянии с пневмонией. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ, но организм не справлялся. В феврале Костомарову ампутировали части стоп, а также пальцы на одной руке.

К счастью, фигурист в итоге вышел из комы и сейчас активно занимается реабилитацией. Не так давно Костомаров опубликовал снимки из больничной палаты и поблагодарил неравнодушных – всех, кто молился за его здоровье и писал теплые слова в сообщениях.