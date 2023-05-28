 

“Зачем так уродовать”: Ирина Шейк засветила трусы

28.05.2023, 18:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Модель вновь стала главной героиней скандальных новостей. Звезда взбудоражила поклонников новой фотосессией.

Ирина Шейхлисламова (настоящая фамилия модели) продемонстрировала на себе винтажное платье от Версаче. Наряд нежно-мятного цвета был выпущен в 1995 году и состоит из полупрозрачной нижней юбки и шелкового лифа с драпировкой.

На самом деле образ выглядит довольно пуританским по сравнению с недавними появлениями Ирины Шейх на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Но на нескольких снимках модель так широко расставила ноги и так низко наклонилась, что обнажила интимное место, к счастью, все-таки прикрытое тонкой тканью трусиков.

Поклонники Ирины Шейк разделились на два лагеря. Одни остались в восхищении смелостью красотки, другие же посчитали поведение звезды вульгарным.

“Когда с подругой в Геленджике пьяные возвращаетесь в отель, и ты просишь ее пофоткать тебя”, “Постарела, Ирина! Вульгарно выглядят такие позы!”, “Почему постоянно Ирина вы корячиться стали на фото”, “Зачем так уродовать фото свои? Типа это так круто и типа не журнальные фотки?? Выглядит ужасно все это конечно” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) – написали под снимками.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Паралимпиец Федяев о Костомарове: Его история не вызывает большого сочувствия

28.05 / Telegraph – задача огромных масштабов — Киев отчаянно ищет способы пополнить потрёпанные в боях войска

28.05 / CNN – «шаг назад от грани исторического дефолта» — Белый дом и конгресс достигли соглашения по потолку долга

28.05 / Виктория Боня не попала на закрытие Каннского кинофестиваля

28.05 / Экономия вышла боком — отключение уличного освещения во Франции привело к росту краж

28.05 / Daily Mail – вместо солдат бюрократы — Минобороны Британии сокращает армию, но увеличивает гражданский персонал

28.05 / Le Figaro – концерт и путешествие — американцам дешевле сходить на концерт Бейонсе в Европе

28.05 / Вывела на сцену: Полина Гагарина впервые показала свою шестилетнюю дочь

28.05 / Дочь Агутина и Варум купила в США квартиру на зарплату посудомойки

28.05 / Британская молодёжь всё чаще предпочитает заводить домашних питомцев вместо детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика