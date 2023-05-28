 

В КПРФ объяснили невзгоды россиян тем, что они в 1991 году предали КПСС

28.05.2023, 17:53, Разное
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Член ЦК КПРФ Сергей Лапшин заявил, что все невзгоды россиян объясняются тем, что в 1991 году они предали КПСС. Партия, по его словам, оказалась оставлена на растоптание демократам, после чего в истории страны началась чёрная полоса.

Выступая в Госдуме, парламентарий напомнил, что Компартия даже была запрещена какое-то время, и это было «подлинное святотатство».

«Предали так же, как Иисуса. Абсолютно библейская история. И так же, как Иисус, мы всё помним и не прощаем ошибок, – сказал он. – Предали кого? Хозяина страны предали. Коммунисты вытащили крестьян из-под гнета кулаков и загнали в колхозы, вытащили рабочих из-под гнета буржуазии и загнали на заводы. И вот такая благодарность: все эти люди предали своих хозяев. Отплатили так за добро. Понимаете?»

Политик добавил, что для снятия «проклятия» россиянам необходимо покаяться и принести дары своим благодетелям.

«Если опять же говорить библейским языком, то сейчас мы имеем дело с кармическим возмездием. Этот вопрос как решается? Очень просто: добрыми делами, деятельным раскаянием. Помыть памятник Ильичу, проголосовать за члена КПРФ, восстановить сожжённый партбилет… Это всё зачтётся обязательно. Ищите места силы коммунистической власти – от домов культуры до спецраспределителей – несите туда цветы, припадайте к ним, заботьтесь о них. И быть может, вымолите себе прощение».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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