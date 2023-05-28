Хирург Умнов рассказал о влияние пузырьков в шампанском на опьянение

Хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru поделился интересными фактами о шампанском и его влиянии на организм. Он отметил, что хотя шампанское является слабоалкогольным напитком с крепостью 12 градусов, его особенностью являются пузырьки углекислого газа, которые способствуют быстрому всасыванию алкоголя в кровь.

Это объясняет быстрое наступление опьянения по сравнению с другими алкогольными напитками. Однако пузырьки шампанского имеют негативное влияние на желудок, увеличивая кислотность среды и повышая риск развития язв.

Врач также указал на то, что шампанское содержит спирт с добавлением сахара. Потребление этого напитка способствует накоплению жиров в организме и может привести к развитию сахарного диабета второго типа. Кроме того, этанол, содержащийся в шампанском, имеет негативное воздействие на печень. Любители этого винного напитка также сталкиваются с риском преждевременного ухудшения зрения.

Употребление шампанского может вызвать приступ мигрени и потерю контроля над собственным поведением. Кроме того, следует помнить, что избыточное количество шампанского в желудке может привести к гниению пищевых продуктов в кишечнике и вздутию живота.