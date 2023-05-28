Флеболог Макаров перечислил продукты, провоцирующие тромбоз
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Тромбоз ног – одно из наиболее распространенных заболеваний, при котором образуются сгустки крови в венах. Для предотвращения образования новых очагов воспаления при этой проблеме рекомендуется исключить определенные продукты из рациона. Чтобы узнать, какие продукты следует избегать при данном заболевании, журналисты “Вечерней Москвы” обратились к флебологу Станиславу Макарову.
Избегайте жирной пищи
По словам эксперта, при тромбозе строго запрещено употребление копченостей, мяса и других животных жиров.
“Это связано с тем, что такие продукты тяжело перевариваются. Они оказывают нагрузку не только на пищеварительную систему, но и на печень. Белки, которые участвуют в образовании тромбов и их рассасывании, синтезируются в печени. Поэтому мы должны исключить из рациона пищу, которая создает тяжесть для печени”, – пояснил Макаров.
Список запрещенных продуктов, способствующих образованию тромбов, включает говядину и жесткие животные жиры.
Избегайте кофеина
Кофе, экстрактивные вещества и шоколад также оказывают выраженное воздействие не только на печень, но и на желудочно-кишечный тракт.
“Кофеин, содержащийся в некоторых напитках и десертах, имеет стимулирующий эффект, в том числе на симпатоадреналовую систему. Активизация этой системы создает благоприятные условия для образования тромбов”, – пояснил флеболог.
Избегайте продуктов, вызывающих повышенное газообразование в кишечнике, так как они также нежелательны при тромбозе.
“Пища, вызывающая вздутие живота, естественным образом затрудняет отток крови из нижних конечностей, что повышает риск образования тромбов”, – продолжил медик.
К таким продуктам относятся яблоки, белокочанная капуста и черный хлеб.
Избегайте витамина К и алкоголя
Продукты, содержащие большое количество витамина К, также могут усугубить тромбоз глубоких вен. Поэтому их следует исключить из рациона. Это, прежде всего, относится к шпинату, салату и говяжьей печени.
Любые алкогольные напитки также строго запрещены для больных, добавил собеседник “Вечерней Москвы”.
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