Актер Даниил Воробьев 2 недели прожил в лесу ради выхода из роли в сериале «В клетке»

Актер Даниил Воробьев, известный своим участием в сериале “Жить жизнь”, поделился своими мыслями о сложности выхода из психологически насыщенных ролей в интервью для “Газеты.Ru”. По его словам, момент, когда актер выходит из роли, может быть увлекательнее, чем момент входа, ибо каждый раз это происходит по-разному.

Недавно Даниил Воробьев принял простое решение: он отправился в лес на две недели, сменив обстановку. Он рассказал, что в этот момент его окутала атмосфера героя, которого он изображал на экране. Переход от одной роли к другой может иногда стать способом освободиться от предыдущей энергетики, – поделился актер.

Он вспомнил о своей работе в сериале “В клетке” и признал, что там его персонаж был настолько захватывающим и интенсивным, что следы этой атмосферы еще остаются в его душе. Но она уже не контролирует его. Она просто существует теперь как опыт, как воспоминание, и это относится практически к каждой роли. В конце концов, все это становится частью его эмоционального мира.

Кроме того, он пояснил о своем текущем проекте с Ильей Хотиненко и Святославой Сагуновой, где он тесно взаимодействует с актрисой Ангелиной Загребиной. По его словам, он пока не знает, как будет происходить выход из этой роли, учитывая интенсивность взаимодействия с коллегой.