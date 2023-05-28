Скандалы: Эксперт по ЖКХ Бредец указала на проблему критического износа теплосетей в Петербурге

Руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» в Санкт-Петербурге Алла Бредец прокомментировала скорый старт второго этапа гидравлических испытаний на городских теплосетях

Смольный анонсировал его на 29 мая. Первый этап сопровождался чередой прорывов труб. «В этом году было много ущерба нанесено не только материального, от прорывов страдали люди. Все мы помним, что были достаточно серьезные техногенные аварии, которые не были укрыты, слава Богу, от горожан. Ресурсоснабжающие организации все разные, поэтому сложно сказать, хорошо ли они работали», — заявила она.

По мнению Бредец, петербуржцы устали жаловаться на коммунальные аварии, поскольку не видят смысла в своих обращениях.

«Недовольство, конечно, видно достаточно серьезное», — резюмировала она.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сделал попытку переложить ответственность за ветхое состояние труб в городе на бизнес. О низких темпах реконструкции коммунальных сетей многократно говорили эксперты.

Петр Каменский