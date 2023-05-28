В РПЦ начнут принудительно воскрешать умерших

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Русская Православная Церковь (РПЦ) объявила о начале революционного проекта, цель которого – принудительное воскрешение умерших. Представители РПЦ утверждают, что новый проект поможет решить проблему перенаселенности кладбищ и обеспечит прекрасную возможность для покойников принять участие в жизни общества.

«У нас всегда было множество заявок от родственников умерших, которые хотели бы видеть своих близких вновь,» — объяснил митрополит Московский и всея Руси Хилонарий. «Мы решили, что пора воспользоваться духовными силами и начать действовать. Наш новый проект ‘Воскресение для всех’ будет использовать старинные православные ритуалы для возвращения людей к жизни.»

Представители РПЦ уверяют, что все будет происходить поэтапно, чтобы избежать социального хаоса. Во время первого этапа планируется воскресить только тех, кто умер в течение последних пяти лет. «Мы хотим удостовериться, что наши методы работают, прежде чем переходить к более ранним периодам,» — пояснил митрополит Хилонарий.

Неожиданно проект получил поддержку от нескольких экологических организаций. Они заявили, что принудительное воскрешение может способствовать сокращению эмиссии углекислого газа, поскольку уменьшится потребность в производстве гробов и транспортировке тел.

Несмотря на оптимизм РПЦ и поддержку экологов, многие россияне остаются скептически настроенными. Они утверждают, что вместо воскрешения мертвых, РПЦ должна сконцентрироваться на более насущных проблемах, таких как поддержка бедных и обеспечение доступа к образованию.

«Мне кажется, что у нас достаточно проблем среди живых, чтобы не заниматься воскрешением мертвых,» — заметил один из пользователей в комментариях к новости.

Тем не менее, РПЦ продолжает настаивать на своем плане. Они даже заявили, что планируют пригласить представителей мировой прессы на первую церемонию воскрешения, чтобы продемонстрировать «чудо православной веры».

Главный вопрос, который волнует многих, остается без ответа: что делать, если воскрешенные не захотят возвращаться в обычную жизнь? Ведь, как говорят мудрые, «умереть — не трудно, трудно — жить».

На этот вопрос пока нет ответа. Возможно, РПЦ придется создать отдельный комитет, чтобы решить эту проблему. Но одно можно сказать наверняка: пока что, в России, даже смерть не является окончательной.

Итак, следите за новостями. Возможно, это новый этап в эволюции Русской Православной Церкви.

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