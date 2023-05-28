Виктория Боня не попала на закрытие Каннского кинофестиваля

Несмотря на то что россиян в последнее время не жалуют в Европе, на красной дорожке Каннского кинофестиваля все-таки появились некоторые наши соотечественницы. Например, перед фотографами прошлась кинокритик Екатерина Мцитуридзе, модель Ирина Шейк и телеведущая Виктория Боня.

Правда, появление последней пользователи Сети не оценили. Под новостями о выпускнице “Дома-2” в Каннах народ возмущенно писал, что ей там делать определенно нечего, плюс ко всему, не очень понятно, как она туда вообще попала.

Также модные критики не оценили наряды, которые Виктория Боня выбрала для выхода на красные ковровые дорожки. Например, внимательные пользователи Сети заметили дырки на платье с перьями, а самые настойчивые провели расследование, которое заставило сомневаться в подлинности украшений на Виктории Боне.

Несмотря на осуждения, телеведущая собиралась отправиться и на закрытие Каннского кинофестиваля, которое состоялось накануне. Но увы, попасть на мероприятие у блогера не получилось. По словам Бони, у нее очень сильно болел живот – она думала, что начался аппендицит, но, к счастью, все обошлось. Самое обидное, что для выхода звезда даже подготовила платье, но его пришлось отправить обратно модному дому, который выдал его напрокат.