Борис Гребенщиков англоязычным альбомом не смог удивить никого ни в США, ни в России

В конце 1987 года американские продюсеры Марина Алби и Кенни Шаффер проявили интерес к лидеру группы “Аквариум” Борису Гребенщикову. Они увидели в нем яркую и харизматичную личность, способную привлечь внимание на Западе. Сам Гребенщиков также не отказался от возможности отправиться в США и узнать, как работает музыкальная индустрия там.

Алби и Шаффер убедили компанию “Межкнига” оформить визу для Гребенщикова, и в 1988 году музыкант отправился в США, где приступил к работе над англоязычным альбомом “Radio Silence”. Важным событием для записи его первого студийного альбома послужила случайная встреча с клавишником Eurythmics Дэйвом Стюартом.

“После выпуска 11 альбомов с группой ‘Аквариум’ было бы довольно странно ехать в Нью-Йорк и записывать 12-й альбом снова. Но случайная встреча с Дэйвом Стюартом в Лос-Анджелесе определила музыкальное направление моего ‘американского альбома’, потому что Eurythmics занимали особое место в моем мире по определенным причинам”, – говорил Гребенщиков.

Весной и летом 1988 года Гребенщиков работал над альбомом, а к концу года объявил о его международной премьере. Однако масштабный выпуск альбома “Radio Silence” начался только летом 1989 года. В альбом вошли 10 треков на английском языке и две песни на русском языке (“Молодые львы” и “Китай”).

Лидер “Аквариума” мечтал о том, чтобы его англоязычный альбом был высоко оценен в США и Европе. Это было особенно важно для Гребенщикова, который был вдохновлен западной музыкой и культурой.

“Когда я жил в Нью-Йорке и писал песни для ‘Radio Silence’, я был в отчаянном положении. У нас совсем не было денег, и мне приходилось продавать CD, чтобы купить еду”, – признался Гребенщиков.

В США проявили неподдельный интерес к Гребенщикову. Всем было любопытно увидеть талантливого музыканта из СССР, который решился на столь смелый шаг. После выхода альбома Бориса его даже пригласили в вечернее ток-шоу к известному комику и ведущему Дэвиду Леттерману.

Однако “Radio Silence” провалился как на Западе, так и в России. Альбом занял 198-е место в хит-параде Billboard 200 и продержался на этой строчке всего две недели. В сравнении дебютная пластинка группы “Парк Горького” достигла 80-го места в Billboard 200 и продержалась в чарте 21 неделю.

“Мы сидели с Дэйвом на краю бассейна в его доме-студии в Лос-Анджелесе, и он сказал: ‘Наверняка найдутся критики, которые напишут, что Стюарт испортил то, что могло бы стать хорошим folk-rock альбомом’. Он сам не знал, как он был прав. Критики в РФ не любят ‘Radio Silence’ по нескольким причинам: во-первых, это не похоже на ‘Аквариум’; во-вторых, альбом не занял первое место везде, что означало бы превосходство советского рока над всем остальным; и в-третьих, это совсем не по-Митьковски. Они правы. Как всегда, они ничего не поняли”, говорил Гребенщиков.

“Мне кажется, ‘Radio Silence’ мог бы достичь большего, если бы в записи и туре участвовал весь ‘Аквариум'”, рассуждал экс-музыкант группы “Звуки Му” Александр Липницкий. “Люди говорили бы о загадочной русской душе, интеллектуалы пытались понять песни. Но, конечно, круг таких интеллектуалов был ограничен, и привозить всю группу было бы дорого”.