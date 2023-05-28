 

American Journal of Public Health: С возрастом снижаются шансы на «хорошую» смерть

28.05.2023, 16:25, Разное
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Научные исследователи из Института демографических исследований Макса Планка представили новые выводы о пожилых людях, требующих реанимации в последний год своей жизни. Опубликованное исследование, доступное в American Journal of Public Health, предлагает интересные открытия.

Исследование авторов основывается на анализе данных о смертности в Швеции за период с 2018 по 2020 год. Что делает его особенным – это фокус на последнем году жизни людей в возрасте 70 лет и старше. В результате анализа, исследователи выделили шесть различных типов траекторий к смерти, в зависимости от того, нуждался ли пациент в медицинской помощи и уходе в последний год жизни, и насколько интенсивным оказывался этот уход.

Оказалось, что большинство пожилых людей не умерли так, как часто называют “хорошей” смертью, когда человек сохраняет контроль над своим телом и разумом, требуя лишь незначительного здорового ухода. Интересно, что результаты исследования указывают на то, что увеличение продолжительности жизни связано с более длительным процессом умирания. Особенно высокая потребность в уходе отмечена у людей старше 83 лет, что соответствует текущей средней продолжительности жизни в Швеции.

Ученые подчеркивают важность понимания того, как люди проходят через последний этап своей жизни, прежде чем начинать дебаты о процессе умирания и о настоящем значении “хорошей” смерти. Наступило время для этих дебатов, и данное исследование ставит новую веху в этой области, — отмечают авторы исследования.


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