“Быстрые” каши, творожные сырки, йогурты, соусы, консервы: как производители продуктов накачивают нас сахаром

Существует давняя дискуссия между людьми, касающаяся вреда и пользы сахара. Одни убеждены, что этот продукт не только безвреден, но и способен доставить радость. Другие же настаивают на обратном. Фактически понятие «сахар» является узким и охватывает лишь продукты, придающие сладкий вкус. Однако в повседневной жизни мы часто используем это слово для обозначения различных продуктов.

Вреден ли сахар

Вы любите получать удовольствие от сладостей? Наверняка да. Производители продукции знают об этом и используют нашу слабость в своих целях. Они зарабатывают состояния на продаже сладких продуктов, которые мы так любим. Но есть ли в этом вред для нашего здоровья?

Углеводы, которые содержатся в бобовых, фруктах, ржаном хлебе, молодом картофеле и других сложных продуктах, несут в себе необходимую энергию для нашего организма. Однако еда с простыми углеводами, такая как сладости, может привести к отрицательным последствиям для здоровья.

Вкусные сладости мы часто потребляем в больших количествах, чем нам необходимо. Чрезмерное их потребление приводит к избыточному весу и проблемам со здоровьем, включая сахарный диабет второго типа. Исследования показали, что сахар с иными простыми углеводами вызывают привыкание, и количество сладостей, необходимое для получения удовольствия, растет.

В каких продуктах содержится много сахара

Многие продукты, которые мы считаем полезными, могут содержать большое количество сахаров, что может вызывать сомнения в их полезности. Например, быстрые каши, которыми мы любим завтракать, имеют в составе добавленный сахар и другие вкусовые добавки, которые также содержат легкоусвояемые углеводы.

Сладкие йогурты, сырки, консервированные овощи и фрукты, кетчупы, майонезы и соусы также могут содержать большое количество сахара. Не стоит забывать, что он используется и в консервировании с целью угнетения развития вредных бактерий и увеличения сроков хранения. Поэтому если вы хотите следить за своим здоровьем, необходимо более внимательно изучать состав продуктов.

Почему нам хочется сладкого

Все дело в дофамине – веществе, которое выделяется в организме при употреблении сахара. Оно вызывает ощущение удовлетворения. Но частое употребление сахара приводит к привыканию и необходимости увеличивать его количество в пище. В идеале мы должны получать сахар из сложных углеводов и клетчатки, которые организм расщепляет самостоятельно.

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Конечно, небольшое количество сахара может быть полезным – например, для спортсменов или студентов во время учебы. Но в чрезмерных количествах он может привести к ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Почему же мы так сильно любим сладкое? Врачи связывают это с нашей генетикой – наш мозг научился выбирать вкусы из продуктов, которые были необходимы для выживания. Сладкое, соленое и жирное сигнализировали о высоком содержании энергии и важных минералах. Именно поэтому нам так нравятся продукты, содержащие много сахара и соли.

Как снизить количество потребляемого сахара

Не стоит отказываться от углеводов полностью! Ваш организм нуждается в них, поэтому не надо голодать или перегружать его быстрыми углеводами.

Существуют три правила, которые помогут вам сделать правильный выбор продуктов. Первое – умеренность в питании. Следует употреблять количество пищи, достаточное для поддержания энергетического баланса организма. Если вас ожидает физический или умственный труд, можно увеличить порцию. Однако если вы планируете провести день без значительных физических нагрузок, стоит сократить количество потребляемой еды.

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Второе правило здорового питания – выбирайте неочищенные продукты. При обработке муки, масла, сахара и др. все полезные вещества уничтожаются, что делает их “абсолютно чистыми”, но лишает вас необходимых питательных веществ. Вместо этого замените их на цельнозерновую муку, нерафинированное масло (например, льняное или оливковое) и мед или коричневый сахар. Таким образом вы получите больше питательных веществ и сделаете свой рацион более полезным для вашего здоровья.

Третье правило здорового питания – употребляйте более сложные углеводы. Они являются более полезными, чем быстрые, по многим причинам: усваиваются медленнее, что означает, что они не вызывают резкого повышения уровня глюкозы в крови; создают более длительное чувство сытости, что помогает избежать переедания.

Помогают ли сахарозаменители

Существует мнение, что заменители сахара могут быть ответом на проблему избытка сахара в рационе. Однако дебаты о безопасности их употребления продолжаются уже много лет, и пока что нет четкого ответа на этот вопрос. Заменители сахара перевариваются иначе, чем сахар, и не влияют на уровень дофамина в мозгу. Они могут быть полезны только для людей с диабетом второго типа, которые хотят иногда побаловать себя сладостями.

Таким образом, во многих продуктов содержатся скрытые сахара, которые приводят к резкому скачку глюкозы в крови. Поэтому нужно правильно выбирать продукты, а также снижать количество употребляемого сахара.