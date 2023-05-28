Daily Mail – вместо солдат бюрократы — Минобороны Британии сокращает армию, но увеличивает гражданский персонал

Оборонное ведомство Соединённого Королевства ежегодно нанимает сотни чиновников, при этом продолжает отправлять на пенсию опытных военных. Согласно новым данным, в то время как бюрократический аппарат страны расширяется, численность её сухопутных войск падает до наименьшего значения со времён наполеоновских войн, пишет Daily Mail.



AP

Ради экономии денег Министерство обороны Великобритании нанимает сотни чиновников и при этом увольняет опытных военных. Новая «шокирующая» статистика показала, что в стране разрастается бюрократический «пузырь», в то время как её армия сокрашается до наименьшего размера со времён наполеоновских войн, пишет Daily Mail.

По словам издания, к 2025-му британские власти планируют уменьшить армию с 77 до 73 тыс. солдат. При этом число гражданских сотрудников оборонного ведомства продолжает ежегодно увеличиваться и уже достигло 60 640.

Более того, по прогнозам экспертов, размер сухопутных войск продолжит идти вниз и составит порядка 60 тыс. солдат и офицеров к концу десятилетия. Примечательно, что относительно недавно — в 2010 году — Соединённое Королевство насчитывало 102 тыс. постоянных военнослужащих.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес настаивал на том, что армия может содержать столько солдат, сколько она способна обучить, экипировать и разместить «в соответствии с высокими стандартами». Но, судя по всему, тот же здравый подход не касается государственной службы, поскольку за последние четыре года число чиновников в ведомстве выросло на 3 тыс., обращает внимание Daily Mail.

«Эта цифра в 60 640 человек приближается к общей численности Королевского флота, морской пехоты и ВВС. Если самые худшие опасения относительно будущего сбудутся, численность (чиновников в Минобороны. — ИноТВ) может стать примерно сопоставимой с численностью армии», — предупреждает военный аналитик Фрэнсис Туса.

«Гражданский персонал действительно лучше выполняет некоторые функции. Но в то время как в вооружённых силах наблюдается тенденция к сокращению, складывается ощущение, что бюрократия растёт. Вот вам и обещанное Минобороны уменьшение числа чиновников. Военные службы находятся в плачевном состоянии», — добавляет эксперт.

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