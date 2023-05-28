Дом престарелых: почему дети отправили Куравлева в спецучреждение, а Светличной наняли сиделку

Для многих забота о пожилых родственниках становится непосильной ношей, особенно если они страдают деменцией или другими серьезными заболеваниями. Психолог Любовь Розенберг подчеркнула, во многих из них пожилые люди могут получить обслуживание и заботу лучшее, чем дома, в том числе и благодаря медицинскому персоналу.

Однако, как отмечает специалист, важно учитывать психологические аспекты. Пожилые люди могут испытывать стресс и депрессию, находясь в незнакомой среде и без близких людей. Поэтому важно обеспечить им поддержку и заботу, чтобы они чувствовали себя комфортно.

Например, скорее всего, дети Леонида Куравлева приняли правильное решение, отправив артиста в пансионат. Он нуждался в медицинской и психологической помощи после смерти супруги, которая сильно его подкосила. Сотрудники дома престарелых утверждают, что наследники Леонида Куравлева постоянно навещали его и поддерживали теплые отношения.

По словам Любови Розенберг, отношения с пожилыми родителями, у которых есть расстройства личности, построить еще сложнее. Плюс ко всему, некоторые отправляют родственников в дома престарелых, чтобы завладеть их имуществом.

Один из примеров – Светлана Светличная. Не так давно актриса пропала. Как потом выяснилось, она ушла из дома из-за обиды на сына Алексея Ивашова и невестку. Они отселили звезду советского кино в отдельную квартиру, где она чувствовала себя одинокой.

После такого Светлана Светличная начала винить жену наследника во всех смертных грехах. По словам Ивашова, мама страдает деменцией, из-за чего и наговаривает на родственников, а лечиться отказывается. Все это привело актрису в стационар, а позднее родственники сообщили, артистка вернулась в свою квартиру, где за ней приглядывает сиделка.

Возможно, в случае со Светланой Светличной дом престарелых был бы выходом из ситуации. Там бы она могла получить квалифицированную помощь и поддержку. Впрочем, Любовь Розенберг считает, что и домашний уход за престарелым родственником может быть выходом, если это позволяют медицинские показатели.