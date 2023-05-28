 

Вывела на сцену: Полина Гагарина впервые показала свою шестилетнюю дочь

28.05.2023, 14:13, Новости дня
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Три года назад пара развелась, и поначалу между ними были непонимания и конфликты. Однако не так давно певица и фотограф воссоединились на дне рождения дочери, о чем сообщили в своих социальных сетях. Ради ребенка бывшие супруги восстановили теплые и, кажется, даже дружеские отношения.

Накануне у Полины Гагариной прошел большой сольный концерт, и главной звездой вечера стала наследница артистки. Певица вывела девочку с собой на сцену, и она помогла маме исполнить один из хитов. Зал был вне себя от восторга! Кстати, это первое публичное появление Мии, ранее артистка даже не показывала лицо малышки.

Дмитрий Исхаков в личном блоге рассказал, что дочери очень понравилось выступать на сцене. Она даже заявила, что теперь хочет быть певицей. По словам фотографа, раньше малышка мечтала быть капитаном круизного лайнер и палеонтологом. Также Исхаков добавил, что очень переживал за первый выход Мии на сцену, а вот она – нисколько.

Напомним, после развода Полина Гагарина держит личную жизнь в строжайшем секрете. Одно время ходили слухи о романе звезды с продюсером Владимиром Чиняевым. Артистка никак не комментирует эту информацию.

А вот об отношениях с бывшими мужьями рассказывает вполне охотно. По словам Гагариной, с отцами своих детей у нее отличный коннект. С ними она может и поговорить, и “поржать”, и обсудить все на свете.


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