Доктор Воробьев перечислил 3 продукта, которые снижают риск развития рака

Уменьшение воспаления может затруднить распространение раковых клеток. Уменьшите хроническое воспаление, чтобы сохранить здоровье и снизить риск развития рака, говорит онколог Андрей Воробьев для МедикФорума.

Исследование показало, что противовоспалительный план питания также может снизить риск смерти. Исследовательская группа изучила более 100 000 человек и обнаружила, что такая диета снижает риск развития рака незначительно, но статистически значимо.

Антоцианидины – это фитохимические вещества, которые обладают способностью уменьшать окислительное повреждение.Черника может помочь предотвратить появление раковых клеток и повреждение ДНК.

Жирная рыба, богатая полиненасыщенной жирной кислотой Омега-3, может подавлять выработку воспалительных цитокинов. Эти цитокины играют важную роль в воспалении. Исследования показали, что высокое потребление жирных морепродуктов связано со снижением риска развития рака молочной железы.

Живые бактерии необходимы для здоровья кишечника, их можно найти в пробиотиках, например, в кефире или мисо. Врач-онколог рекомендовал употреблять вышеперечисленные продукты как часть обычной диеты для улучшения здоровья кишечника.