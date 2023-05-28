 

Онколог Воробьев раскрывает 6 симптомов карциномы поджелудочной железы

28.05.2023, 13:55, Разное
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Врач говорит, что боль, усиливающаяся при приеме пищи или питья, является признаком опасности. Раннее выявление рака может стать разницей между смертью и жизнью, однако симптомы часто остаются незамеченными. Рак поджелудочной железы на ранних стадиях обычно протекает бессимптомно.

Примерно 80-90% онкологических больных получают диагноз на продвинутой стадии. Прогноз карциномы поджелудочной железы неблагоприятен, поскольку она проявляется так поздно. Об этом заявил медицинский онколог Андрей Воробьев для МедикФорума.

Несмотря на эту статистику, некоторые симптомы могут насторожить вас. Согласно исследованиям, 25 процентов пациентов с панкреатическими заболеваниями испытывают симптомы в верхней части живота за шесть месяцев до постановки диагноза. Еще у 15 процентов пациентов симптомы появляются до постановки диагноза.

Шесть предупреждающих признаков могут проявляться за “месяцы” до постановки диагноза.

  • Схваткообразные боли

  • Диарея

  • Запор

  • Изменения в кале

  • Вздутие в области живота

  • Тошнота.

Боль может распространяться от верхней части живота до спины, если опухоль давит на позвоночник. Рак поджелудочной железы также может быть болезненным, если опухоль сдавливает нервы или другие органы.

У трети пациентов боль слабая или умеренная, у другой трети – сильная. Боль может возникать периодически и усиливаться при приеме пищи и напитков, особенно жирных, в положении лежа и уменьшаться при наклоне вперед. Если слабые или умеренные боли в животе не исчезают в течение 7 дней, необходимо сообщить об этом врачу.


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