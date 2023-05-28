Настоятель храма, куда передали на временное хранение «Троицу» Рублёва, оказался иконоборцем

Следственный

комитет возбудил дело в отношении настоятеля Свято-Евлампиевского храма в

Москве, куда была помещена икона Андрея Рублёва «Святая Троица» на временное хранение

перед передачей в Храм Христа Спасителя. Протоиерей, тайно придерживавшийся

иконоборческих взглядов, попытался уничтожить произведение искусства.

Предотвратить

уничтожение средневековой иконы удалось только благодаря бдительности прихожан

и, как считают они сами, чуду. 51-летний настоятель, отец Владлен, пытался

облить икону керосином и поджечь, мотивируя это второй заповедью Моисея,

запрещающей делать изображения «того, что на небе вверху». Священник пытался

убедить свою паству, что ангелы, нарисованные на иконе, являются идолами. Протоиерея-иконоборца остановила одна из постоянных прихожанок

его храма, ударив по голове кадилом и таким образом не дав ему осуществить

задуманное.

«Ересь иконоборчества,

которую тайно исповедовал настоятель, была осуждена на VII Вселенском Соборе, – комментирует происходящее следователь. – Всем давно известно, что изображение

ангелов, святых и Бога – это исключение из правила Моисея, который запретил

делать любые изображения, но не уточнил, относится ли этот запрет к иконам.

Благодаря бдительности прихожанки мы остановили опасного еретика, который

пытался уничтожить объект культурного наследия ЮНЕСКО – икону «Святая Троица». Его

ждёт страшный суд на этом свете и на том».

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