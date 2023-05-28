 

Настоятель храма, куда передали на временное хранение «Троицу» Рублёва, оказался иконоборцем

28.05.2023, 13:33, Разное
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Следственный
комитет возбудил дело в отношении настоятеля Свято-Евлампиевского храма в
Москве, куда была помещена икона Андрея Рублёва «Святая Троица» на временное хранение
перед передачей в Храм Христа Спасителя. Протоиерей, тайно придерживавшийся
иконоборческих взглядов, попытался уничтожить произведение искусства.

Предотвратить
уничтожение средневековой иконы удалось только благодаря бдительности прихожан
и, как считают они сами, чуду. 51-летний настоятель, отец Владлен, пытался
облить икону керосином и поджечь, мотивируя это второй заповедью Моисея,
запрещающей делать изображения «того, что на небе вверху». Священник пытался
убедить свою паству, что ангелы, нарисованные на иконе, являются идолами. Протоиерея-иконоборца остановила одна из постоянных прихожанок
его храма, ударив по голове кадилом и таким образом не дав ему осуществить
задуманное.

«Ересь иконоборчества,
которую тайно исповедовал настоятель, была осуждена на VII Вселенском Соборе, – комментирует происходящее следователь. – Всем давно известно, что изображение
ангелов, святых и Бога – это исключение из правила Моисея, который запретил
делать любые изображения, но не уточнил, относится ли этот запрет к иконам.
Благодаря бдительности прихожанки мы остановили опасного еретика, который
пытался уничтожить объект культурного наследия ЮНЕСКО – икону «Святая Троица». Его
ждёт страшный суд на этом свете и на том».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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