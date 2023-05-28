И в пир, и в мир, и в спортзал: 5 незаменимых вещей для создания спортивного стиля, который сейчас в тренде

Спортивные вещи больше не предназначены только для занятий спортом, поэтому их можно органично вписать в гардероб, придавая ему непринужденный, шикарный стиль. Вы можете надеть пару джоггеров для бега трусцой и создать симпатичный спортивный образ, который подходит для летней прогулки или решения рабочих вопросов. Спортивный стиль в настоящее время в тренде. Например, Хейли Бибер показывает своим поклонникам, насколько модными могут быть спортивные вещи. Они являются очень удобными, красивыми и многофункциональными. В них каждый человек чувствует себя комфортно и непринужденно. Составить идеальный спортивный гардероб несложно, но для этого потребуется несколько ключевых вещей, которые украсят гардероб.

Толстовка с капюшоном большого размера

Нельзя представить идеальный спортивный гардероб без классической толстовки оверсайз. Этот спортивный предмет гардероба позволяет почувствовать себя крайне комфортно, не ставя угрозу свой модный образ. Наденьте толстовку с капюшоном большого размера с парой обтягивающих леггинсов, чтобы создать сбалансированный, шикарный наряд. Если вы хотите добиться максимального комфорта, то можно надеть широкие спортивные штаны подходящего цвета.

Для смелых и ярких девушек подходит красочная толстовка с милыми и необычными принтами. Если вам больше по душе сдержанная минималистская эстетика, наденьте нейтральную однотонную толстовку с капюшоном и сочетайте ее с белыми или черными брюками. Такой верх неплохо смотрится со спортивными шортами, клетчатой юбкой или свободными спортивными брюками.

Повседневные леггинсы

Любой наряд можно дополнить леггинсами, которые продаются в многочисленных видах и расцветках. Они считаются универсальными и удобными, поэтому идеально подходят для создания симпатичного, изысканного и спортивного стиля. Они прекрасно сочетаются с другими предметами гардероба. Эксперты рекомендуют сочетать классические черные леггинсы с яркими кофтами, колготками и куртками. Их легко смешивать и сочетать с другой одеждой.

Особенно интересным считается образ, сделанный с помощью леггинсов и свободного свитера в классическом стиле. Такую одежду можно легко носить после занятий в спортивном зале.

Спортивный бюстгальтер

Для создания легкого образа и повышения удобства рекомендуется пользоваться шикарными спортивными бюстгальтерами, которые являются классическими элементами спортивного гардероба. Его можно надеть, когда вы собираетесь на пробежку, на занятия йогой или на обычную прогулку с друзьями. Спортивный бюстгальтер можно небрежно сочетать с парой леггинсов или спортивных штанов для создания модного образа. При прохладной погоде можно надеть кардиган поверх спортивного бюстгальтера и леггинсов, чтобы создать очаровательный спортивный ансамбль.

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Подобрать спортивный бюстгальтер бывает крайне трудно, поэтому нужно выбрать подходящий вариант и воспользоваться им на тренировке, чтобы убедиться в его удобстве и качестве для последующего повседневного использования.

Футболки большого размера

Для свободного и повседневного образа наденьте футболку оверсайз с парой леггинсов или спортивных шорт, чтобы оставаться комфортной и стильной. Большие футболки – это классические вещи, которые должны иметься в гардеробе каждой девушки. Он идеально подходит для спортивного стиля, а также считаются универсальными, поскольку сочетаются с любой другой одеждой.

Особенно интересно смотрятся футболки оверсайз с открытыми плечами, которые позволяют создать неповторимый образ. Для формирования струящегося силуэта целесообразно дополнить футболку обтягивающими лосинами, чтобы чувствовать себя комфортно в течение всего дня.

Кепка или бейсболка

Завершите свой образ милой спортивной кепкой. Этот модный аксессуар для волос можно добавить к любому наряду. Бейсболка – это излюбленный элемент уличного стиля, который сейчас нравится каждому человеку. Если вы не хотите уделять много времени прическе или укладке, но при этом хотите выглядеть стильно даже без макияжа, то просто воспользуйтесь спортивной бейсболкой для создания стильного образа.

Таким образом, спортивный стиль становится все более популярным, поскольку может использоваться не только для занятий спортом, но и в повседневной жизни.