 

Reuters: КНДР с 2020 года строила стену для закрытия границ

28.05.2023, 12:42, Разное
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Журналисты издания Reuters сообщают, что во время пандемии Северная Корея успела построить несколько сотен километров стен на своих границах с Россией и Китаем. Для подтверждения этой информации СМИ изучили и сопоставили снимки, полученные со спутников.

Сразу после начала пандемии в 2020 году Пхеньян начал закрывать свои границы с Китаем и Россией. По одной из версий, северокорейские власти преследовали цель прекратить контрабанду и пересечение границы нелегальными перебежчиками.

По данным исследования, Пхеньян построил новые или модернизировал уже существующие пограничные заграждения, стены и посты охраны, которые стали заметны с коммерческих спутников.

Эти новые преграды дополнительно ограничивают поток информации и товаров в страну, отмечают СМИ.

Журналисты уверены, что новые границы КНДР будут оставаться закрытыми на долгое время.


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