Личные данные Илона Маска утекли в Сеть

Немецкая газета Handelsblatt пояснила о утечке личных данных Илона Маска из инфраструктуры производителя электрокаров Tesla, включая номер социального страхования, который является национальным идентификационным номером в США. Информация была передана газете осведомителем из Tesla и содержит огромный объем данных.

Полученные данные включают более 100 тысяч имен и зарплат нынешних и бывших сотрудников Tesla, а также контактные данные клиентов и информацию о продукции компании. Кроме того, утечка раскрыла, что Tesla получила около 4000 жалоб от клиентов, однако внутри компании требовалось сообщать о них устно, чтобы не оставалось письменных записей.

Handelsblatt также отметила, что такая утечка может привести к нарушению регламента по защите данных в Европе и потенциально привести к серьезному штрафу для Tesla. Представитель Tesla заявил, что утечка и нарушение данных связаны с “рассерженным бывшим сотрудником”, однако юристы компании в данный момент рассматривают возможные последствия.