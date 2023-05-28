 

Игорь Николаев с гордостью рассказал, где будет учиться его дочь

28.05.2023, 12:42, Разное
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Игорь Николаев, певец и композитор, поделился радостной новостью о том, где его дочь будет учиться, через свой личный блог. В своем посте он сообщил, что его семилетняя дочь успешно прошла все вступительные экзамены.

Оказалось, что Вероника поступила в первый класс музыкальной школы при Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Игорь Николаев сам в свое время учился в этом учебном заведении, и он не скрывает своей гордости и радости от того, что его дочь будет обучаться именно там. Помимо стандартной учебной программы, Вероника исполнила пьесу своего отца, а именно “Колыбельную для Вероники” из цикла “15 мелодий для фортепиано”. Для Игоря Николаева это поистине почетно и приятно. Он выразил свою любовь к дочери и гордость ее достижениями.

Жена Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова, также поделилась радостными новостями в своем блоге. Она отметила, что никто не заставлял их дочь следовать стопам родителей в музыкальной сфере. Вероника сама проявила интерес к музыке, и поэтому супруги приняли решение отправить ее в специальную школу для одаренных детей. В этой школе Вероника Николаева получит не только музыкальное образование, но и полноценное общее образование.

У Игоря Николаева также есть дочь от первого брака с Еленой Кудряшевой, которая была его одноклассницей. Дочь Юлия Николаева живет в Майами, а сам артист время от времени навещает ее вместе со своей семьей.


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