 

Мнение: О гаденьком аромате зрады… К чему готовится «ближний круг» Путина?

28.05.2023, 12:30, Разное
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Нечто совсем уже нехорошее чувствуется в майском воздухе, пропитанном цветением сирени с примесью дыма и пороха. Но дыма без огня не бывает — и он действительно горит. Подгорает, в общем-то, у всех — от проверенных «путриотов» до рассерженных патриотов. Тем временем #Украина в 100500-й раз вербально готовит «последний и решительный» наступ, которому в западных медиа придаётся характер Армагеддона. Мол, другого шанса поставить Москву на колени у Киева уже не будет.

И только один человек хранит олимпийское спокойствие, быть может, и зря…

А что вообще происходит?

Пришло время собрать воедино несколько трендов.

Громкий успех «оркестрантов», сумевших нанести поражение превосходящим силам противника стал не только щелчком по носу для Киева и его спонсоров, из-за чего потребовалась террористическая атака в Белгородской области. В ещё большей степени он стал пиаром концепции небольших, но эффективных и хорошо оснащённых «частных армий». К созданию которых спешно приступили не только корпоративные феодалы, но и региональные бароны. Пока тут только первые шаги, но уже достаточно уверенные.

На этом фоне главный «рассерженный патриот» Игорь Стрелков-Гиркин опять воду мутит бьёт тревогу. Мол, кругом измена, ложь и предательство.

«Мою страну готовят к смуте и её развалу», — цитирует он алармистскую запись КРП у себя на ТГ-канале и развивает эту мысль дальше. А тем временем на дружественном ему ресурсе появляется возможный сценарий будущих событий, показывающий, почему именно сейчас многим акторам нужны частные, «карманные» армии.

Ну и кейс замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, который отправился во Вьетнам как раз под визит премьер-министра Михаила Мишустина в Китай, из-за чего последнего встретили там «холодным душем», говорит сам за себя. Если уж и он затеял «свою игру», то…

Дела у первого лица совсем плохи?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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