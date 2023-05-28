Не косим одуванчики: несколько рецептов красоты на основе сорняка для здоровой сияющей кожи

Как известно, цветки одуванчика используются в косметологии. На его основе делают многие средства по уходу за кожей. Но подобные средства можно сделать самостоятельно и в домашних условиях. Предлагаем вам несколько рецептов красоты с добавлением одуванчика. Для приготовления всех продуктов цветки предварительно нужно высушить.

Как собирать и сушить одуванчики

Для сборки бутонов лучше всего подойдет солнечное утро. Начинать сбор следует после того, как полностью просохнет роса или вода после дождя, а бутоны полностью раскроются. Желательно собирать соцветия в период их наибольшего цветения, чтобы часть растений вы оставили для насекомых-опылителей.

Чтобы высушить цветки, разложите их на противне и оставьте на несколько часов на улице в теплом затененном месте. Также можете поместить противень в духовку, предварительно разогретую до 40 градусов по Цельсию.

Кокосовое масло с одуванчиком

Небольшое количество кокосовой масла влейте в стакан, добавьте в два раза больше объема масла цветков одуванчика. Поставьте на средний огонь на водяную баню. До кипения доводить не нужно. Смесь оставьте на плите часа на два, затем процедите. Увлажняющий питательный крем разлейте по продезинфицированным банкам. Средство можно хранить в холодильнике в течение нескольких месяцев.

Масло из цветов одуванчика

Банку наполните цветами и залейте легким растительным маслом на ваше усмотрение. Но лучше отдавать предпочтение качественному маслу, имеющему длительный срок хранения. Налейте в кастрюлю немного воды, поставьте в нее банку. Нагрейте на водяной бане до температуры 80-90 градусов. Оставьте масло с цветами на плите на два часа. Далее банку выньте, остудите, закройте и поставьте в теплое темное место на 2-4 дня. Затем средство процедите, а масло перелейте в темную бутылку. Базовое масло из цветков одуванчика можно использовать для массажа, а также добавлять его при приготовлении других косметических средств.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Мазь из одуванчика

С использованием базового масла из одуванчика вы сможете сделать натуральную питательную мазь. Для этого вам понадобится:

масло из одуванчика – 100 граммов; пчелиный воск – 6 граммов (можете заменить 2-3 граммами карнаубского воска); ланолин – 20 граммов; емкости для хранения.

Все компоненты поместите в высокий стакан и отправьте нагреваться на водяную баню. Нагревайте, пока они полностью не растают. Для проверки полученной консистенции вам нужно несколько капель полученного средства нанести на тарелку и остудить. Если мазь окажется слишком твердой, в емкость нужно будет добавить еще немного базового масла. Если же средство окажется излишне мягким, тогда нужно добавить больше ланолина или воска.

Когда консистенция вас полностью устроит, жидкость разлейте по предварительно подготовленным баночкам и отставьте для застывания. Такая мазь хорошо походит для проблемной кожи.

Крем из одуванчика

Если мазь вы посчитаете для себя слишком густой, можете приготовить более легкое средство. Для этого в питательный крем вымешайте немого базового масла из одуванчика.