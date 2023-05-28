Дочь Агутина и Варум купила в США квартиру на зарплату посудомойки

Наследница артистов с детства живет в США с бабушкой и дедушкой, родителями мамы. Девушка уже определилась с тем, чем бы хотела заниматься в жизни. Она решила пойти по стопам родителей – у Елизаветы есть собственная музыкальная группа Bruvvy band. Девушка хорошо поет и играет на музыкальных инструментах.

Правда, дела пока идут не очень, поэтому дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум подрабатывает посудомойкой. Причем работа позволила Елизавете прикупить себе недвижимость. По словам ее дедушки Николая Агутина, девушка сама накопила себе на квартиру.

Правда, отец все-таки помог деньгами. “Она еще та девочка – если цель имеет, то все! Лиза откладывала деньги. Но у нее даже и концерты платные бывают”, – рассказал Николай Агутин.

Стоит отметить, что сама Елизавета своими успехами не делится. А зря! Возможно, для многих был бы вдохновляющим опыт покупки квартиры в США на зарплату посудомойки.

Леонид Агутин очень трепетно относится к дочери, хотя и старается не лезть в ее жизнь. Артист в одном из интервью делился, что всем парням своей наследницы говорит одно и то же: “Если сделаешь плохо нашей дочери, я поломаю тебе ноги”.