Политолог Вячеслав Ковтун отсудил в ЕСПЧ у российских телеканалов 3 млн долларов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск украинского политолога Вячеслава Ковтун к российским телеканалам – «России-1», НТВ и «Первому каналу» на общую сумму 3 млн долларов из-за «неспровоцированного отстранения эксперта от эфиров» в 2020 году.

Финансовое управление ЕСПЧ изучило все квитанции об оплате предыдущих эфиров, любезно предоставленные потерпевшим, и добавило к ним сумму, которую Ковтун мог бы получить за последующие 4 года, если бы редакции программ «действовали в соответствии с духом свободы слова и европейских ценностей».

Суд выдал предписание телеканалам предоставить до 1 августа этого года график погашения задолженности перед Ковтуном, в противном случае СМИ и их журналистов ожидают новые санкции. Также в вердикте указывается необходимость возвращения политолога в ряды экспертов. Кроме гонорара, телеканалы обязаны оплачивать его расходы на интернет и аренду жилья, потому что он проживает в Польше и имеет проблемы с трудоустройством.

Также в ЕСПЧ на рассмотрении находится иск Ковтуна к книжной сети «Читай-город», без предупреждения убравшей из продажи его монографию. Политолог рассчитывает получит гонорары за 4 года.

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