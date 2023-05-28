 

Россияне ждут роботов, которые будут доставлять их заказы

28.05.2023, 11:25, Разное
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Более 70% россиян считают, что скоро онлайн-заказы прямо на дом будут доставлять роботы, а не курьеры. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компаниями “СберМаркет”, “Русопрос” и РИА Новости.

По мнению 71,5%, роботы, скорее всего, будут доставлять товары в будущем. Только 7,3% считают, что механические курьеры смогут заменить людей в будущем.

В то же время 64,2% считают, что в результате появится гибридный вариант доставки, где роботы будут работать вместе с людьми. 28,5% респондентов заявили, что, по их мнению, в будущем доставкой будут заниматься только курьеры.

Почти 60% опрошенных также отметили, что видят изменения в способе взаимодействия между клиентом и курьером – то есть, непосредственное участие человека будет уменьшаться до тех пор, пока они не перестанут общаться.

В ближайшие пять лет россияне ожидают появления новой функции, которая позволит делать один заказ из нескольких магазинов или сайтов. Жители сказали, что хотели бы иметь доступ к сборке фруктов и овощей в режиме реального времени при оформлении заказа.

Евгений Дуделов, исполнительный директор НПО “Андроидные технологии” в декабре 2022 года заявил, что в 2023 году в Борском технопарке в Нижнем Новгороде будет создана специальная зона для тестирования беспилотных грузовиков и роботов.


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