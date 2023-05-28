RG рассказали, от каких видов рака умирают чаще всего и как снизить риски заболевания

В России, злокачественные новообразования занимают второе место в структуре смертности населения, сразу после болезней системы кровообращения. Ежегодно рак уносит жизни более 250 тысяч пациентов. Глобально этот показатель превышает 9 миллионов человек.

Доктор медицинских наук, замдиректор Института онкологии Европейского медицинского центра, Павел Копосов, поделился с “Российской газетой” информацией о наиболее распространенных видах рака, приводящих к смерти, и о том, как снизить риски заболевания.

К сожалению, невозможно полностью защититься от онкологических заболеваний на 100%, однако можно и нужно предпринять меры для снижения рисков.

Рак легких, бронхов и трахеи

Каждый год около 50 тысяч россиян умирают от опухолей легких, бронхов и трахеи. Рак легких занимает лидирующую позицию не только в России, но и в мире, отнимая жизни около 1,5 миллиона человек ежегодно.

Курение является одной из основных причин развития рака легких. Заболевание встречается в 7 раз чаще среди курильщиков.

Рак желудка

Рак желудка занимает второе место по количеству смертей от онкологических заболеваний в России. Каждый год от него умирают около 26 тысяч пациентов. Однако можно уменьшить риск заболевания, отказавшись от чрезмерного употребления алкоголя и переработанных мясных продуктов, особенно копченых колбас.

Рак ободочной кишки

В РФ рак ободочной кишки занимает третье место по смертности от злокачественных опухолей. Ежегодно он уносит жизни примерно 23 тысяч человек. Этот вид рака также широко распространен среди жителей европейских стран.

В отличие от населения азиатских и африканских государств, где рак ободочной кишки встречается редко, этому способствует особенность питания. Злоупотребление животными жирами и недостаток клетчатки в пище могут способствовать развитию рака ободочной кишки.

Рак молочной железы

В РФ рак молочной железы занимает четвертое место по количеству смертей от онкологических заболеваний, а в мире – третье. В нашей стране около 20 тысяч женщин умирают от этого заболевания ежегодно. Грустно то, что в последние годы стало больше молодых пациенток, заболевающих раком молочной железы до 40 лет.

Одной из причин развития этого вида рака является мутация в генах BRCA1 и BRCA2, которая может передаваться по наследству. Если у мам, бабушек или сестер было обнаружено это заболевание, рекомендуется пройти генетическое тестирование для определения рисков.

Рак поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы замыкает пятерку самых смертоносных онкологических заболеваний в России. Ежегодно около 18 тысяч пациентов умирают от этой опухоли. Этот вид рака относится к тем, которые хуже всего поддаются лечению, поскольку в 80% случаев он обнаруживается уже на 4 стадии.

Факторами риска для развития рака поджелудочной железы являются злоупотребление жирной и острой пищей, алкоголь и курение. Исключение этих факторов может снизить вероятность заболевания раком поджелудочной железы.