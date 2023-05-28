 

OnePlus Nord 2T взорвался в кармане владельца в Индии

28.05.2023, 11:25, Разное
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Випул, житель Индии, сообщил, что приобретенный им телефон OnePlus Nord 2T взорвался через шесть дней после покупки. Equal Leaks в Telegram утверждает, что устройство загорелось, когда владелец катался на велосипеде.

Автор заявил, что “был госпитализирован после несчастного случая, но сейчас с ним все в порядке”. Согласно опубликованным фотографиям, нога мужчины была сильно обожжена. Спасти смартфон от огня не удалось.

Випул связался со службой поддержки OnePlus через социальные сети и подал официальный запрос. Владелец смартфона подтвердил, что компания отказалась принять во внимание то, что было ошибкой в дизайне телефона.

Издание сообщило, что “OnePlus определила, что взрыв произошел по вине пользователя”. Equal Leaks сообщает, что взрывы смартфонов OnePlus становятся все более распространенным явлением в Индии. Ранее они были редким явлением.

Ранее владелец OnePlus 8 Pro, флагманского смартфона компании, опубликовал сообщение на Reddit после того, как аккумулятор его телефона взорвался. Это произошло ночью, когда устройство было снято с зарядки и находилось в режиме ожидания.


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